Ottavo pareggio in undici gare disputate . Classifica comunque positiva per i rossoblu

Eccellenza - Nell'undicesimo turno del campionato di Eccellenza la San Marco esce con un pareggio a reti inviolate dal terreno di Altopascio al cospetto del Tau Calcio. Per i rossoblu si tratta dell'ottavo pareggio in undici partite disputate. Un vero e proprio record considerato che nessuna squadra toscana di Eccellenza, anche del girone B ha ottenuto tanti pareggi quando Lagomarsini e compagni. Pareggi che hanno mosso di poco la classifica che comunque resta positiva con la San Marco attualmente sesta a 17 punti.



Archiviata la gara di Altopascio i rossoblu si stanno concentrando sul prossimo appuntamento stagionale che domenica prossima vedrà di scena la gara casalinga del Paolo Deste della Covetta contro il Fucecchio. Un match impegnativo contro i bianconeri reduci dall'inaspettata sconfitta interna per uno a zero contro il San Miniato. Fucecchio che si trova al momento in quanta posizione di classifica un punto avanti agli avenzini.