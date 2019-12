Eccellenza -

PRO LIVORNO-SAN MARCO 1-0

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Carani, Salemmo, Filippi (86' Grossi), Brizzi, Costanzo, Granito, Casalini (74' Milano), Rossi.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci (61' Gabrielli), Batti, Brizzi, Zuccarelli, Mosti S., Lucchi (55' Bascherini), Cucurnia, Fusco (69' Doretti), Da Pozzo (76'Benedetti), Pinelli (46' Manzo). A disp.: Novarino, Mosti D., Benedetto, Magni. All.: Turi

ARBITRO: Majrani di Firenze.

RETE: 87' Rossi.



Alla San Marco non riesce il bis sul terreno della Pro Livorno. Mercoledi scorso i rosoblu avevano battuto in Coppa i labronici per tre a uno qualificandosi per la Finalissima ma ieri sono stati battuti per una rete a zero con gol di Rossi a tre minuti dal novantesimo.



San Marco che va al giro di boa del campionato di Eccellenza a quota 21 punti scendendo in classifica al settimo posto in compagnia della Massese. Domenica prossima trasferta sul terreno del Castelfiorentino per la prima di ritorno.