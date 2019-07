Eccellenza -

Due giovani ex Lucchese arrivano in rosa alla Pontremolese in qualità di fuoriquota. Si tratta di Thomas Menapace (foto) e Pietro Erba. Ill primo è un attaccante classe 2001 , il secondo un centrocampista in uscita dalla Berretti della Lucchese con cui ha disputato l'ultima stagione. I due nuovi innesti si aggregheranno al gruppo ed a mister Riccardo Bracaloni in vista della preparazione estiva che vedrà il taglio del nastro lunedi 29 luglio sul terreno di gioco del Pineta - Romiti a Pontremoli.



_____

NM