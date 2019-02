White Marble Marathon, ex calciatori all´arrivo

Emanuele Zoppi fa il 15° tempo assoluto, Lorenzo Della Bianchina scende sotto le 4 ore. Nella non competitiva i Veterani arrivano in gruppo

Dilettanti - Un grande successo la terza edizione della White Marble Marathon, kermesse podistica ideata dal maratoneta Paolo Barghini che si è svolta domenica 25 febbraio e ha registrato la partecipazione di oltre 1000 atleti, solo per la parte competitiva.



La maratona da 42 km e 195 metri è partita alle 9 di mattina da piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara per poi proseguire per Avenza e lungomare, toccare Marina di Massa, Cinquale e il centro storico di Massa e infine, attraverso la zona industriale, tornare al traguardo a Marina di Carrara. Il vincitore è stato il marocchino Aich Youssef del team Mondragone in Corsa che ha tagliato il traguardo in 02:24:35, precedendo in volata il connazionale Nasef Hamed del team Atletica Desio Asd (02:24:36). Italiano il terzo classificato, il 29enne Matteo Lometti del team Unione Giovane Biella che ha chiuso in 02:38:59. Per quanto riguarda i massesi il più veloce è stato Andrea Della Bona di ASD A.Fa.P.H Onlus con un prestigioso sesto posto da 2:52:34.



Passando agli ex calciatori del nostro comprensorio in gara, prestazione superlativa di Emanuele Zoppi, ex portiere classe '79, della Gas Runners Massa che con il tempo di 3:06:14 si è piazzato in una più che prestigiosa quindicesima posizione. Incredibile anche il risultato dell'ex difensore centrale classe '76 Lorenzo Della Bianchina (foto) che in poco più di tre mesi di allenamento, coadiuvato dal prof. Massimo Ristori, è riuscito a scendere sotto le 4 ore, correndo in 3:57:10.



Oltre alla "maratona", si è svolta anche la "mezza maratona" e la "non competitiva" di 7 chilometri. A quest'ultima hanno partecipato in gruppo, tagliando il traguardo tutti insieme, molti calciatori della squadra dei veterani dello sport, quali Andrei Anselmo, De Michelis Michele, Passaponti Marco, Giuseppini Walter, Baldi Agas, Cantarelli Simone, Ceragioli Massimo e Lazzini Roberto.