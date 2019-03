Vittoria e primato per i Commercialisti Apuani

La squadra di calcio del nostro Ordine provinciale nell'ultima giornata del Campionato nazionale di calcio di categoria ha battuto per 3-2 in trasferta la squadra di Bergamo

Dilettanti - Grande prova della Rappresentativa Massa Carrara nella partita disputata il 20 marzo sul campo esterno di Bergamo, che passa sui lombardi grazie alla doppietta del bomber Mattia Ginesi e alla rete di Covelli su rigore.



Di seguito il commento del Presidente Fabio Micheloni: "Partita che non potevamo sbagliare, per assicuraci il primo posto nel girone, e la squadra non ha fallito all'appuntamento. Vittoria meritata, anche alla luce delle numerose palle gol non realizzate, e qualificazione agli ottavi raggiunta come primi. Adesso occorre aspettare il sorteggio per gli ottavi".



Questi i commercialisti calciatori apuani che compongono la rosa: Basteri, Saravini, Cittadini, Ginesi Luca, Ginesi Mattia, Micheloni, Musetti Gianluca, Musetti F. , Pasquini, Pelliccia, Ciancianaini, Benedini, Ricci, Cencetti g., Cencetti n., Braconi, Angeloni, Curadi , Rossi, Foresti, Musetti Giacomo, Covelli, Muto, Colombini, Fiocchi, Profili,

Bondielli, Mazzei, Boiardi, Cima, Dughetti.



La A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l?Ordine Provinciale per il supporto e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli, Stefano e D Marble Srl, GRIMA di Griotti A. e la Lavanderia Wuestens Srl.