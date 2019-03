Viareggio Cup, la tournèe dei Tigers

Gli australiani dell’A.p.i.a. Leichhardt, oltre alla manifestazione internazionale, sono impegnati in molte amichevoli

Dilettanti - E’ iniziata la tournèe della delegazione sportiva italo-australiana A.p.i.a. Leichhardt Tigers nella nostra penisola. I simpatici “cangurini” partecipanti alla 71° edizione della Coppa Carnevale, appena atterrati hanno preso accordi con diverse club dilettantistici del nostro comprensorio e della limitrofa provincia ligure. Due settimane piene per i Tigers per prepararsi alla manifestazione internazionale, esordio contro i primavera del Cagliari (lunedi 11 ad Altopascio ore 19,30). Il club di Sidney effettuerà “un proprio torneo nel torneo”, con amichevoli, allenamenti ed escursioni programmate in Versilia, in Lunigiana, nella riviera ligure e nelle città d’arte toscane.



I ragazzi del nuovo mister l’inglese Gerard Thomas Peacock affronteranno oggi pomeriggio i pari età del Canaletto Sepor della Spezia, giovedi 7 trasferta al “Lunezia” di Pontremoli ospiti della Juniuores della Pontremolese di mister Roberto Neri (ore 14,45). Il terzo impegno, intervallato dalle gare ufficiali della Viareggio Cup, sarà nella mitica “Fossa dei Leoni” martedi 12 marzo contro i neroazzurri della Juniores regionale di mister Dati. Infine l’ultima sgambata è prevista per giovedi 14 marzo presso il sintetico “Duilio Boni” di Fossone contro gli juniores regionali allenati da Alessandro Tavarini (inizio ore 15,°°).



Il percorso nella competizione a livello internazionale vede il Leichhardt alla seconda gara di qualificazione contro i portoghesi del Braga, sul sintetico di Santa Croce sull’Arno (ore 15,°°), per concludere il girone eliminatorio ad Altopascio (ore 15,°°) contro i campioni in carica dell’Inter.