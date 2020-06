Verdetti LND, le parole a caldo dei vincitori

Dilettanti - Dalla Lega Nazionale Dilettanti è arrivata la fumata bianca, la lunga e interminabile attesa che teneva in ansia diverse società sembra terminata: in Prima Categoria sale il Capezzano Pianore, mentre il Serricciolo terzo in graduatoria può sperare nei ripescaggi; in fondo alla classifica si salva dalla retrocessione il Don Bosco Fossone, un successo visto come si era messo il campionato dal principio. In questo girone visto il blocco delle retrocessioni salva la pelle pure l’Orentano, ultimo con soli 5 punti. In Seconda sale il Romagnano di mister Paolo Alberti e in Terza Categoria vengono promossi i blucerchiati del Cerreto.



Di seguito le parole degli addetti ai lavori del Romagnano il direttore sportivo Gabriele Panizzi e il neo mister Alessio Raffaelli per il Cerreto:



Panizzi: “Si sembra arrivata questa benedetta decisione dopo molti rinvii, siamo molto felici anche se vincerlo sul campo sarebbe stato più bello, più emozionante, perche il calcio è fatto di emozioni. Rammento anche il percorso in coppa, anche li siamo partiti per cercare di arrivare in fondo e ci siamo riusciti, abbiamo quasi sempre avuto la meglio sia come gioco che come risultati, partita d' esempio con il Fonteblanda, una corazzatacon cui abbiamo vinto 4-2. Anche per la coppa peccato per non avere giocato la finale. Per il prossimo anno a breve ci vedremo con il presidente per cercare di porci degli obbiettivi e vedere un attimo anche come si risolveva la situazione economicamente, perché ci saranno molte difficoltà. Per i colpi di mercato il mister mi ha detto che vorrebbe inserire 2/3 colpi, non di più perché la nostra squadra è già solida e la differenza la fa il gruppo.”



Segue il capitano del Cerreto Alessio Raffaelli, nell'ultima partita responsabile tecnico del club: ”Obbiettivo centrato con non poche difficoltà, campionato per colpa nostra equilibrato fino all ultimo. Fondamentale é stata l’ultima partita contro la Montagna Seravezzina dove mi sono ritrovato a fare da mister dopo una settimana burrascosa e niente di buono nell’aria. Invece abbiamo sfoderato la partita perfetta nel momento giusto. Rammarico per la finale di coppa che vorrei rigiocare in condizioni diverse, senza nulla togliere al Mulazzo. Alla fine credo che la promozione e il primo posto siano meritati. Per la prossima stagione so che il presidente si sta muovendo e credo voglia fare le cose in grande. Per quanto riguarda me ci siamo trovati in questi giorni e lui era intenzionato a farmi fare il mister, ma credo che abbia molto da imparare ancora, tutto da imparare sotto quell’aspetto, é una prospettiva molto diversa, sopratutto nella gestione di un gruppo. E poi sono onesto, mi dispiaceva finire così dopo 30 anni di calcio giocato. Quindi faró un altro anno e lavorerò in prospettiva, cercando di mettere l'esperienza di tutti questi anni di campo anche con i ragazzi più giovani, poi cercherò di fare il corso da allenatore. Sono contento che il presidente abbia capito le motivazioni e abbia condiviso la scelta. Infine per i colpi di mercato ancora tutto top secret “.