Un colpo di mercato per il Real Forte Querceta

Dilettanti - Dopo essere stato a lungo a contatto con la squadra, da oggi Gianluca Musacci (foto) è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Forte Querceta. Attraverso i propri canali ufficiali, la società ha comunicato la firma del centrocampista viareggino classe ’87, che aveva scelto i bianconerazzurri per effettuare il lavoro di recupero atletico dopo alcuni problemi fisici.



Dopo essere stato a contatto con i compagni, con tanti allenamenti e momenti condivisi, il giocatore ha deciso di aggregarsi definitivamente alla squadra di Amoroso, ora che ha raggiunto quasi completamente il recupero fisico.



In carriera Musacci ha giocato con maglie prestigiose, come quelle di Empoli e Parma in Serie A, Spezia, Padova, Frosinone, Pro Vercelli in Serie B, oltre alle esperienze con Viterbese, Messina e Catania.



La dichiarazione di Musacci.



"Ringrazio tutta la società e in particolare i direttori Ulivi e Lippi, per l’opportunità concessami. Da luglio mi alleno con la squadra, e grazie anche a loro sono riuscito a rimettermi in sesto per poter cominciare questa nuova avventura. L’ho voluto fortemente. Già dalla scorsa settimana sono aggregato al gruppo per gli allenamenti consueti, senza svolgere lavoro differenziato, cercando il massimo della mia condizione. Sono a disposizione”