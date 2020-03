Top 11 di Prima e Seconda fino ad oggi

Dilettanti - Sei giornate al termine dei campionati di Prima e Seconda Categoria. L'emergenza Coronavirus ha bloccato il calcio che ripartirà, si spera, il prossimo mese. La federazione non ha ancora deliberato su come verrà recuperato il tempo perso, ma sicuramente la prossima sarà una primavera di fuoco. Nell'attesa di ripartire l'attenta redazione di Calcio Massa Carrara, sempre vigile su ogni campo, ha stilato la TOP 11 della stagione fino ad oggi.



Murgese (Ricortola): con le sue parate ha portato i neroverdi di mister Fini nelle zone tranquille della classifica. Classe 1998, dotato di grande forza esplosiva, forte tra i pali, molto agile nelle uscite basse e con ancora ampi margini di miglioramento. Saracinesca!



Bertipagani (Podenzana): difensore duttile che può ricoprire ogni ruolo della difesa a tre o a quattro. Chiunque passi dalle sue parti ha vita dura, bravo sull'uomo e in copertura. Completo!



Lisi (Serricciolo): un fuori quota classe '99 che non sembra tale, si mette a disposizione del mister ovunque lo schiera. Raramente ha sbagliato una partita, esterno sinistro che ha davanti a se una fiorente carriera. Pendolino!



Veralli (Romagnano): uno dei difensori centrali piu forti della Seconda Categoria, dotato di buona tecnica e grande senso della posizione, giocatore molto pulito, bravo nell'anticipo e abile sia nel gioco aereo che nei tackle. Oltretutto freddo sotto porta con all'attivo 3 reti. Superlativo!



Attuoni (Monzone): 40 anni e non sentirli. Con mister Brizzi sta vivendo la sua seconda giovinezza, non ha saltato una partita per la prima volta nella sua carriera. Ma la cosa più straordiaria è che con 8 gol da difensore è il cannoniere dei granata. Galattico!



Pezzanera (Atl. Carrara): corre, attacca, difende, sempre in aiuto di qualsiasi compagno, centrocampista che recupera mille palloni e gioca ogni gara come se non ci fosse un domani. Giocatore fondamentale nel sorprendente Atletico Carrara del "mago" Dati. Tagliaerba!



Guadagnucci (Podenzanna): Dalle sue giocate dipende l'andamento della squadra, capitano che quest'anno oltre alle giocate di classe ha messo in mostra anche grande corsa e fisicità, una pedina irrinunciabile per mister Angeli. Trascinatore!



Dell'Amico (Romagnano): capitano storico degli amaranto, centrocampista dotato di buone doti tecnico-tattiche, da equilibrio al reparto e recupera mille palloni grazie al suo pressing asfissiante. Bravo negli inserimenti senza palla che gli hanno valso già 6 reti. Indispensabile!



Mencatelli (Serricciolo): non poteva non esserci quello che è il bomber dei "galletti" con 15 gol all'attivo in Prima Categoria. Giocatore tecnicamente superiore, non sempre al 100% per motivi di lavoro ma comunque determinante. Cannoniere!



Alberti (Fivizzanese): punta da altre categorie. Numeri importanti con 10 gol in 11 partite disputate. Integrato alla perfezione con i compagni di reparto è uno degli assoluti protagonisti della resurrezione della medicea del "Condor" Mencatelli . Cecchino!



Del Sarto (Romagnano): grande trascinatore, centravanti completo forte fisicamente ma anche agile e veloce. È di grande aiuto ai compagni di reparto e soprattutto alla squadra, grazie al suo tenace pressing sui difensori avversari. Dotato di buona tecnica e gran tiro, non per niente autore di 13 reti. Guerriero!