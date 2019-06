Top 11 della stagione di Prima e Seconda

Dilettanti - Come ogni anno, arrivati a fine stagione, la redazione di Calcio Massa Carrara, dopo una attentissima consultazione con gli allenatori, direttori e addetti ai lavori, ha stilato i Top 11 finali di tutte le categorie dilettanti della nostra provincia. Dopo i migliori di Eccellenza e Promozione, passiamo alla Prima e Seconda categoria con una formazione di grande qualità e molto varia, dove a fare da padrona è il Serricciolo.



FORMAZIONE 4-2-4



Andrea Murgese (Ricortola): una stagione superlativa la sua, soprattutto la seconda parte in cui in ogni gara si è opposto con parate incredibili. Uno dei grandi protagonisti del miracolo neroverde. Saracinesca.



Emanuele Barbieri (Atletico Carrara): centrale difensivo, adattato nella nostra formazione a terzino, giocatore senza età (classe 1980), la categoria la conosce meglio che casa sua, un vero capitano. Vecchio leone.



Nicolò Manenti (Serricciolo): il leader dei "galletti". Potenza fisica e concentrazione massima, abbinate ad esperienza e forza caratteriale. Toro.



Luca Bonini (Podenzana): centrale difensivo di grande temperamento. Senza dubbio l'uomo più determinante dei "panigacci", con il suo arrivo ha portato esperienza e sicurezza al reparto difensivo. Garanzia.

Raul Galloni (Monti): nonostante la sua squadra abbia subito 56 gol, è l'unico che si salva dei "dragoni". Senso di appartenenza, voglia impegno e determinazione. Difensore col vizio del gol, quattro reti delle quali una pesantissima in finale playout. Temerario.



Samuele Borghetti (Monzone): esterno alto ma può fare anche il terzino, corre per 95 minuti ogni partita e mette decine di cross, immarcabile per la sua velocità. Vaporetto.



Matteo Costa (Romagnano): esterno alto autore di 20 goal tra coppa e campionato, "devastante" nell'uno contro uno, dotato di grande tecnica e piede vellutato. Altro passo.



Simone Bertolla (Serricciolo): il regista sempreverde del Serricciolo. Nonostante i suoi 40 anni e la corporatura robusta, il passaggio illuminante all'88 che porta al gol di Tavoni viene dai suoi piedi. Faro di centrocampo.

Domenici (Romagnano): forse il migliore degli amaranto per rendimento della stagione, giocatore che fa da collante tra centrocampo e attacco, dotato di ottima tecnica e grande visione di gioco. Guida.



Ayoub Youssefi (Fivizzanese): il centrocampista che tutti vorrebbero. Tanta corsa, grinta, qualità e gol facile. Con i suoi 9 centri è stato il migliore della "medicea". Piacevole conferma.



Stefano Manfedi (D.B. Fossone): arrivato a dicembre, ha fatto presto a riprendere il ritmo e nonostante il pessimo girone di ritorno della sua squadra l'ha messa dentro 7 volte. Altra categoria.

Nicola Tavoni (Serricciolo): esterno d'attacco di altre categorie, è suo il bellissimo gol che ha regalato la storica vittoria dei play off al Serricciolo. Gioiellino.



Sebastian Baciu (Mulazzo): capocannoniere della seconda categoria (22 reti) insieme al suo compagno di reparto di oggi Mori. Sempre decisivo con la sua velocità straripante, una spina nel fianco per ogni difensore. Bomber.



Roberto Mori (Filattierese): il Clooney della Lunigiana contribuisce in modo fondamentale al mantenimento della categoria. Possente fisicamente, ha nel colpo di testa la sua arma letale. Cecchino da 22 gol.



Allenatore Paolo Bertacchini (Serricciolo): E' lui il re dei mister di Prima e Seconda Categoria 2018/2019 e non poteva essere altrimenti. La sua squadra si piazza seconda in classifica in campionato e ai playoff fa strike con Ponte a Moriano, Tau Calcio e Monsummano. E' riuscito a trasmettere ad ogni giocatore i propri principi, tanto che in campo tutti sapevano cosa fare. Maestro.