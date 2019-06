Top 11 della stagione di Eccellenza e Promozione

Dilettanti - Come ogni anno, arrivati a fine stagione, la redazione di Calcio Massa Carrara, dopo una attentissima consultazione con gli allenatori, direttori e addetti ai lavori, ha stilato i Top 11 finali di tutte le categorie dilettanti della nostra provincia. Si parte da Eccellenza e Promozione con una formazione stratosferica: difficilissimo individuare i migliori 11, dato che tutte e 3 le nostre squadre sono andate alla grandissima, infatti oltre ai titolari sono stati inseriti due sostituti che non potevano mancare.



FORMAZIONE 4-3-3



Ivan Cacchioli (Pontremolese): Portiere con passato nei professionisti, ha dato fin dal suo arrivo grande sicurezza al reparto e si è fatto trovare pronto nei momenti decisivi.



Riccardo D'Angelo (Pontremolese): la mezzala azzurra, adattato nella nostra formazione a terzino, oltre ad avere una buona tecnica, nel ruolo in cui ha giocato ha dimostrato ottimi tempi di inserimento e buone capacità realizzative.



Manuel Mussi (Montignoso): impiegato sia da centrale che da terzino ha fatto sempre la differenza dimostrandosi giocatore di altra categoria.



Andrea Filippi (Pontremolese): difensore di assoluto valore con grande fisicità e senso tattico. Uno dei pilastri di questa Pontremolese.



Nicolò Batti (San Marco Avenza): terzino sinistro alla prima stagione, segna 2 gol e dimostra grandi capacità e personalità, pur venendo da un infortunio che lo ha bloccato per quasi 2 mesi.



Antonio Brizzi (San Marco Avenza): giocatore da altre categorie, centrocampista di assoluto valore che ha alzato il livello di gioco del Leone.



Leonardo Da Pozzo (San Marco Avenza): centrocampista completo, dotato di grande tecnica e senso del gol con le sue 4 reti.



Marco Piscopo (Montignoso): corsa e grinta ne fanno un instancabile recuperatore di palloni, sempre presente nello scacchiere di mister Gassani.

Gianmaria Cucurnia (San Marco Avenza): motore e jolly della squadra, colui che nel centrocampo stellare della formazione avenzina, fa chilometri e si adatta ad ogni soluzione.



Silvestro Geraci (Montignoso): nella prima fase di campionato con i suoi gol fa volare il Montignoso, poi dopo un infortunio che lo tiene ai box due mesi la squadra non fa benissimo... Con il suo rientro tornano i risultati. Sarà un caso?

Carlo Capo (Pontremolese): in ogni partita è stato quello che ha dato vivacità alla squadra, uomo assist incredibile.



Simone Occhipinti (Pontremolese): non poteva mancare lui, il capocannoniere del girone di Promozione, punta che ha saputo fare, oltre che gol, reparto: dimostrazione che non c'è età per migliorare.



Niccolò Chiaramonti (Montignoso): l’attaccante che tutti vorrebbero. Il "Toro di Pescia" lotta su ogni pallone e chiude in doppia cifra per un campionato per lui superlativo.



Allenatore Alberto Ruvo (Pontremolese): è stata la scelta più difficile, visto che Gassani ha fatto un miracolo, vincendo la Coppa Italia di Eccellenza, e Turi pure, arrivando terzo in classifica con 53 punti all’attivo. Ruvo però ha vinto il campionato di Promozione dopo una incredibile cavalcata e il gradino più alto del podio spetta a lui.