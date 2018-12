Top 11 del 2018 di Prima e Seconda Categoria

- Dopo l'è la volta deidi questa prima parte di campionato delle. Veramente complicato scegliere i migliori 11 delle 13 squadre direttamente interessate ma dopo una scrupolosa consultazione la giuria ha deciso. E' tuttavia doveroso citare illustri esclusi, come il centrocampista del Monti, il portiere del Ricortolae il playmaker del Don Bosco Fossone1): giovanili del Genoa fino alla Primavera dove ha vinto il Torneo di Viareggio. Tre anni di Serie D da titolare, portiere completo, un professionista esemplare, solo la carriera militare lo obbliga a giocare in queste categorie, sicuramente il più forte del Girone:2): giocatore d'esperienza che interpreta il ruolo dell'esterno in modo unico, garantendo in fase offensiva un contributo straordinario. Uomo di fiducia di mister Incerti, sa come fare a vincere, leader dentro e fuori dal campo:3): esterno difensivo destro e sinistro, instancabile rullo compressore, fa la fascia all'infinito come se non ci fosse un domani. Una importante freccia nella faretra di mister Albareni:5): Regista della difesa della neopromossa Mulazzo. Difensore vero, coriaceo e di personalità. Viene dalla Promozione e dimostra ogni domenica di meritare quella categoria:6): un muro, dalle sue parti non passa mai nessuno anche attaccanti di altre categorie. Difensore vecchio stampo, dagli una punta da marcare e lui la stritola:4): non ci sono più aggettivi per descrivere questo fantastico giocatore. A 39 anni è ancora il faro di centrocampo della capolista di Prima Categoria. Tutti vogliono sapere dove sta il segreto di questa longevità, ma lui si nasconde dietro il baffo:7): grinta e determinazione, un vero pitbull del centrocampo arrivato alla piena maturità come uomo e giocatore. Uno dei principali protagonisti del fantastico campionato della neopromossa Podenzana:8): pedina fondamentale nello scacchiere di mister Bertelloni. Grande senso tattico e tempismo, sia in fase offensiva che difensiva. Mentalità e corsa al servizio della squadra:9): capocannoniere della Seconda Categoria con 11 reti, giocatore strutturato, un vero problema per i difensori avversari che raramente riescono a contenere la sua prepotenza fisica:10): Prima parte della stagione ad altissimo livello per il fantasista amaranto. Tra le sue doti spiccano il dribbling e il tiro da fuori. Abile nelle punizioni. Giocatore che fa la differenza. 9 le reti già segnate, 3 gli assist. Giocatore da categorie superiori:11): attaccante esterno che non molla mai, serietà da vendere, soldato diligente e impavido della truppa di Bigarani, oltre a tanta quantità anche qualità e concretezza, con 6 reti all'attivo per lui:: Primo in classifica in Prima Categoria in una entusiasmante "bagarre" con il Don Bosco Fossone di Incerti che ci regalerà ancora tantissime emozioni. E' riuscito a entrare nella testa di ogni suo giocatore tirando fuori il meglio di loro. Attendo cultore sia della fase difensiva che offensiva. La sua squadra è atleticamente preparata e messa bene in campo: