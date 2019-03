Telecronista insulta arbitro donna: `Inguardabile... è uno schifo`

Sergio Vessicchio di CanaleCinqueTv ha aperto una telecronaca di Eccellenza campana con insulti sessisti (VIDEO). Sospeso dall'Ordine dei giornalisti

Dilettanti - Domenica 24 febbraio è stata la giornata italiana del calcio femminile, 39000 persone hanno affollato lo Juventus Stadium per il big match della Serie A femminile fra Juve e Fiorentina, poi vinto dalle bianconere per 1-0 con gol di Petersen. E’ stata una domenica di festa per il calcio femminile e per tutto il calcio ma purtroppo la festa è stata “macchiata” a chilometri di distanza da un commento assurdo da parte di un giornalista campano e telecronista dell’emittente campana Canale 5.



Come è affermato in un post della pagina facebook Associazione Italiana Femminile, il telecronista campano Sergio Vessicchio nella telecronaca di Agropoli-Sant Agnello, match di Eccellenza campana, presenta con parole irripetibili l’assistente arbitrale Annalisa Moccia di Nola, solo perché una donna. Avremmo tollerato una critica su un fuorigioco sbagliato o un rigore non dato, ma gli insulti dal telecronista prima della partita sono intollerabili. Non si possono sentire nel 2019 queste parole orrende, Annalisa Moccia e tutte le sue colleghe di tutto il mondo hanno tutto il diritto di arbitrare in serenità.



Di seguito il post di Associazione Italiana Femminile e il video:



"Sergio Vessicchio telecronista della rete locale "Canalecinque" ha definito «uno schifo» la presenza di un arbitro donna, Annalisa Moccia. «Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le squadre spendono centinaia di migliaia di euro. È una barzelletta della federazione”



Siamo davanti a una delle più grosse vergogne che vi abbiamo raccontato in tema di #sessismo nello sport. Il video è autentico e lo trovate sulla pagina del sito dell’emittente CanaleCinqueTv.



Affidiamo al Sottosegretario allo Sport Giorgetti, all’Ordine dei Giornalisti, alla FIGC e all’Associazione italiana Arbitri il compito di intervenire a tutela della dignità delle donne, degli arbitri e soprattutto dell’intelligenza di uomini e donne che non ne possono più di sentire simili schifezze.

Ascoltate con le vostre orecchie questi 15 secondi e diteci se tutto questo non sia davvero troppo per chiunque".