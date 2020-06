Taglio del nastro per il `Campus Lunae`

Dilettanti - Con l'apertura ai centri estivi ufficializzata dal Governo, a partire da domani lunedi 15 giugno anche a Luni ha inizio l'attività del Camp Estivo ovviamente con un regolamento del tutto particolare considerata l'emergenza covid.



Attività di base ed attività motoria per tutti i bambini nati dal 2007 fino al 2013 seguiti da personale tecnico patentato e quialificato in attività motoria o di base.



Il tutto presso l'attrezzato centro sportivo del Lino Parodi Gaggio a Luni a partire da domani, come detto, fino a venerdi 10 luglio. In campo dal lunedi al venerdi dalle ore 17.30 alle 19.30.



Ingresso giornaliero € 7, abbonamento settimanale € 30. Per quanto riguarda fratelli e o sorelle, la spesa è limitata ad un solo elemento.



Per info contattare i seguenti numeri.

Simona 324.5566970

Alessandro 331.2554441

Massimo 3346658489