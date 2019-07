Stage per portieri `Imparando`, si vola anche ad agosto

Dilettanti - Si svolgerà nel mese di agosto lo Stage per portieri "Imparando", settimana di allenamenti sia in campo che in spiaggia dedicata interamente ai numeri 1.



Gli istruttori saranno Lorenzo Fattori (ex portiere, allenatore portieri professionista e docente presso la scuola allenatori del settore tecnico di Coverciano), Federico Ruini (ex portiere, allenatore in prima e allenatore portieri di squadre professionistiche e serie D) e Marco Passavanti (ex portiere e adesso allenatore portieri diplomato col massimo dei voti al corso figc).



Lo stage si svolgerà presso lo stadio comunale “XIX settembre” di Pietrasanta, in piazza G. Matteotti 29. Il periodo stabilito è l’ideale per riavvicinarsi e prepararsi alla nuova stagione, difatti ad esclusione di ferragosto, si andrà in campo tutta la settimana: lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Per informazioni più dettagliate contattare Lorenzo Fattori al 3485480702, Marco Passavanti al 3405250675, Federico Ruini al 3478798537