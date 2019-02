Stadio `Del Freo` di Montignoso, iniziata la stesura del sintetico

I lavori sono iniziati, a breve il campo sarà attivo

Dilettanti - Manca poco al varo del nuovo bellissimo "Stadio Del Freo" di Montignoso. In questi giorni è iniziata a pieno ritmo la stesura del sintetico e si dice che nel giro di un mese il campo potrebbe già essere attivo.



Finalmente una buona notizia per il Comune di Montignoso e per la provincia di Massa Carrara: un centro sportivo all'avanguardia con un campo sintetico di ultima generazione, dotato di un sussidiario a 7 e di una campetto a 5. Un importante risultato che mette ottimismo per il futuro del calcio massese, considerato negli ultimi anni in declino.



Grande soddisfazione per l'Academy Massa Montignoso, ASD che ha in gestione lo stadio, così come per le società sportive del comune che finalmente potranno avere il proprio campo.