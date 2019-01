Stadio `Del Freo` di Montignoso, in arrivo l´erba dalla Spagna

Consegna prevista per il 31 gennaio

Dilettanti - Finalmente è in arrivo la tanto attesa erba dalla vicina penisola iberica. Mamme non preoccupatevi non c'è niente di illegale, stiamo parlando del manto erboso sintetico di ultima generazione che entro la fine del mese di febbraio ricoprirà di verde lo storico Stadio "Del Freo" di Montignoso, sia nel centrale che nel sussidiario a 7 e forse anche in un campetto a 5 dietro la porta. La notizia non è ancora ufficiale ma fonti più che autorevoli lo dichiarano con fermezza.



L'arrivo è previsto per il 31 gennaio, dopodichè i lavori per concludere e rendere agibile il campo saranno imminenti, vista l'ovvia urgenza dovuta anche alla vicina partenza del Torneo Giovanile Internazionale “Universal Youth Cup”.