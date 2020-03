Sibilla, Presidente LND: `I campionati non si decidono a tavolino`

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti è deciso: "In molti sport si gioca anche quattro volte a settimana, in caso di emergenza dobbiamo fare uno sforzo"

Dilettanti - E' tornato a parlare degli scenari post-coronavirus il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilla che, intervenuto alla trasmissione "Campania Sport", senza mezzi termini ha fatto capire le sue intenzioni (fonte www.tuttocampo.it):



"Ogni volta che si parla di questa situazione sembra che si parli solo di professionismo e onestamente inizia a infastidirmi, perché sono problemi che riguardano tutti”.



La priorità in questo momento è la salute, bisogna riflettere bene. In Serie A ogni giorno sento posizioni differenti, alcune paradossali: un giorno si dice una cosa, quello dopo l’opposto”.



Prima di tutto dobbiamo risolvere la situazione sanitaria, stiamo vivendo un dramma e speriamo di uscirne presto. Dopodiché dovremo tornare in campo, perché il campo è l’unico giudice che può decidere le classifiche, chi vince i titoli, le retrocessioni e le promozioni”.



“Dobbiamo prendere decisioni forti ed incisive che diano delle risposte alle persone, invece sento parlare continuamente di interessi personali. In molti sport si gioca anche quattro volte a settimana, in caso di emergenza dobbiamo fare uno sforzo perché ripeto: promozioni, retrocessioni e titoli non possono essere concessi a tavolino”.