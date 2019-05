Serricciolo, è il momento della verità

Domani pomeriggio a Seravezza i gialloblu hanno due risultati su tre a disposizione contro il Tau Calcio

Dilettanti - Finale playoff per la formazione del Serricciolo che domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16) se la vedrà contro il Tau Calcio sul neutro del ''Buon Riposo'' di Seravezza. I pronostici su chi passerà il turno per la definitiva finalissima regionale del 26 maggio (contro la vincitrice dei play off del Girone B tra Monsummano e Galcianese) pendono a favore dei lunigianesi in quanto, visto il miglior piazzamento in classifica, avranno 2 risultati su tre.



Serricciolo che arriva al confronto di Camaiore quasi al completo, in forse solo Skjipy, e rinvigorita dall’esaltante passaggio del turno contro il Ponte all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. L’arma in più per i gialloblu sarà sicuramente il “cecchino” Iardella che dopo la tripletta di domenica scorsa è pronto a sparare su tutto quello che vede.



La gara di finale playoff tra Serricciolo e Tau Calcio Altopascio sarà diretta dal signor Leonardo Falleni della sezione di Livorno.



NM