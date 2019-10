Serie D, sabato nero per il Real Forte Querceta

Niente da fare per i banconerazzurri superati per tre a uno sul terreno del Chieri

Dilettanti -

Il Real Forte Quretceta esce battuto per 3-1 nell'anticipo di campionato disputato sul terreno del Chieri di mister Morgia.

Primo tempo che si conclude a reti inviolate. Ad inizio ripresa i padroni di casa passano con Varano. Il Real Forte reagisce ed arriva all'1-1 firmato da Falchini. Nel finale di gara i versiliesi vengono freddati dal rigore trasformato da Melandri per poi capitolare sul tre a uno di Sbordone in pieno recupero.



CHIERI-REAL FORTE QUERCETA 3-1

CHIERI: Luppi, Bruni (38'st Bellocchio), Pautassi, Giacinti, Benedetto, Mosagna (30'st Nouri), Melandri, Cecchi, Johnson Yeboah (30'st Bragadin), Varano (17'st Della Valle), Casanova (28'st Sbordone). A disp.: Bertoglio, Di Lorenzo, De Riggi, Di Sparti. All.: Morgia.

REAL FORTE QUERCETA: Manfredi, Giovannelli, Angelotti (43'st Maccabruni), Biagini, Bertoni, Guidi, Maffini (40'st Fazzini), Lazzarini (31'st Belluomini), Falchini, Doveri, Di Paola. A disp.: De Carlo, Credendino, Baldassari, Minichino, Amico, Fantini. All.: Amoroso

ARBITRO: Romaniello di Napoli (Martone di Monza e Brodoni di Terni)

RETI: 6'st Varano, 21'st Falchini, 40'st rig. Melandri, 48'st Sbordone