Serie D, prima promossa e retrocesse le ultime quattro

Dilettanti - Si è tenuto oggi il Consiglio Direttivo della LND. Per il momento è stato deciso solo ciò che sarà della Serie D: le prime classificate al momento dell'interruzione promosse in Serie C e le ultime 4 retrocesse in Eccellenza. La proposta verrà portata al Consiglio Federale del 3 giugno prossimo per la ratifica, ma sarà solo una formalità.



Per quanto riguarda le categorie inferiori, dall'Eccellenza alla Terza Categoria e le giovanili, c'è ancora da aspettare. Probabilmente si saprà qualcosa già dai prossimi giorni in seguito agli incontri tra i presidenti dei comitati regionali e le delegazioni provinciali; è stata chiesta una delega affinchè sulla base delle realtà territoriali si possono adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati. Sicuramente tutto sarà ufficializzato ai primi di giugno quando ci sarà il suddetto consiglio federale FIGC e la nuova riunione della Lega Nazionale Dilettanti (fissata per il 5 giugno).



Di seguito le parole a caldo del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia in merito alla Serie D: "Ritengo sia stato fatto un lavoro scrupoloso, confortato dall’unanimità del voto in Consiglio Direttivo e guidato dal principio del merito sportivo, al quale la LND si è sempre attenuta [...] Ora attendiamo il pronunciamento del massimo organismo della FIGC sulle nostre proposte. Poi finalmente potremo cominciare a pensare alla nuova stagione, con l’augurio di ripartire più forti e decisi di prima”.