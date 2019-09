Serie D, per le versiliesi due pareggi per 1-1

Dilettanti -

Due pareggi per 1-1 per le due cugine versiliesi nel turno inaugurale del girone A di serie D.

Il Seravezza in casa al Buon Riposo va in vantaggio con un rigore di Grassi ma viene raggiunto da Triploli nella ripresa. Stesso andamento per il Real Forte Queceta che si porta avanti con Di Paola ma subisce il pari del vado con Castaldo.



I tabellini



SERAVEZZA-SAVONA 1-1

SERAVEZZA (4-4-1-1): Mazzini 6, Andrei 6, Giordani 6, Syku 6 (40’ st Lucaccini sv), Bongiorni 5,5 (10’ st Fall 6), Granaiola 6,5, Bortoletti 6, Leggio 6, Grassi 7, Podestà 6, Frugoli 6. A disp: Petroni, Valori, Nelli, Latini, Frateschi, Garofalo, Nannipieri.All.: Vangioni 6

SAVONA (3-5-2): Vettorel 6,5; Fricano 6, Rossini 6, Tissone 6; Pertica 5,5 (37’ st Grani sv),Albani 5,5 (21’ st Vita 6, Obodo 6,5, Disabato 6 (21’ st Giovannini 6), Buratto 6 (31’ st Lo Nigro sv); Tripoli 7, Amabile 5,5 (21’ st Mehic 6).

A disp: Guadagnin, Lazzeretti, Marchio, Bacigalupo. All.: Siciliano 6

Arbitro : Leotta di Acireale 6

Reti: 26’ pt Grassi su rigore, 36’ st Tripoli

Note: Spettatori 200 circa, con una ventina di tifosi del Savona. Ammoniti: Granaiola, Leggio, Pertica. Angoli: 5-6. Recupero: pt 1', st 4'.



VADO-REAL FORTE QUERCETA 1-1

VADO (4-4-2): Illiante 6; Dagnino 6, Scannapieco 6, Castaldo 7, Ferrara 6; Tommasini 6.5 (28’st Gallo sv), Marmiroli 6 (42’st Redaelli sv), Fossati 6, Gagliardi 6 (29’st Okabent sv); Alessi 6 (26’st Piu), Piacentini 6.6. A disp. Vasoli, Costantini, Puddu, Aurelio, Alberto. All. Tarabotto

REAL FORTE QUERCETA (3-4-3): Manfredi 5.5; Giovanelli 6, Bertoni 6 (38’st Carlucci sv), Tognarelli 6; Maffini 6.5, Biagini 6, Guidi 6, Lazzarini 6 (24’st Belluomini sv); Doveri (28’st Amico sv), Di Paola 6.5, Falchini 6 (40’st Fantini sv). A disp. Credendino, Carlucci, Baldassari, Fazzini. All. Amoroso

ARBITRO: Vacca di Saronno 6

RETI: st 14’ Di Paola, 31’ Castaldo

NOTE: spettatori 150; ammoniti: Castaldo, Fossati, Gagliardi, Biagini, Di Paola, Amico; angoli: 6-5; rec: 1’ e 4’.