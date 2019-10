Dilettanti - La serie D girone A in campo per l'ottava giornata di campionato.

Appuntamenti importanti per le due cugine versiliesi che cercano il riscatto dopo le sconfitte rimediate la scorsa settimana.

Domani pomeriggio sul terreno del "Buon Riposo" (ore 15) il Seravezza è atteso da un compito davvero impegnativo ospitando la capolista Fezzanese.

Trasferta in Piemonte per il Real Forte Querceta che domani alle 15.30 sarà di scena sul rettangolo di gioco del "Natale Palli"in casa del Casale.



Le gare ed arbitri girone A VIIIa giornata



Chieri-Ghivizzano Borgoamozzano (Andrea Calzavara di Varese)

Casale-Real Forte Querceta (Giorgio Bozzetto di Bergamo)

Fossano-Lavagnese (Andrea Migliorini di Verona)

Ligorna-Lucchese (Nicolo' Dorillo di Torino)

Prato-Vado (Giovanni Agostoni di Milano)

Sanremese-Borgosesia (Valerio Pezzopane di L'Aquila)

Savona-Bra (Daniel Cadirola di Milano)

Seravezza-Fezzanese (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Verbania – Caronnese (Mauro Stabile di Padova).