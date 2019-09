Serie D, giornata opaca per le cugine versiliesi

Dilettanti - Giornata opaca per le cugine versiliesi di serie D.

Il Seravezza viene superato per 2-0 sul terreno del Chieri mentre il Real Forte Querceta (foto) pareggia 1-1 al Necchi Balloni con il Borgosesia.



CHIERI-SERAVEZZA 2-0

CHIERI (4-3-3): Luppi; Nouri (1’ st Bruni), Benedetto, Conrotto, Casanova; Varano (18’ st Pautassi), Cecchi, Giacinti; Sbordone (1’ st De Riggi), Johnson Yeboah (35’ st Campagna), Melandri.

A disp. Bertoglio, Bellocchio, Della Valle, Bragadin, Di Sparti.

All. Morgia.

SERAVEZZA (4-5-1): Mazzini; Maccabruni, Giordani, Andrei, Leggio (pt 7’ Moussafi); Bedini (23’ st Buongiorni), Bartoletti, Grassi (41’ st Nelli), Granarola, Podesta; Frugoli (35’ st Djibril).

A disp. Petroni, Fall, Lucaccini, Latini, Nanni Pieri.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro (Santini-Renzullo).

RETI: 30’ st De Riggi (C), 38’ Cecchi (C).



________________



REAL FORTE QUERCETA-BORGOSESIA 1-1

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Baldassari, Carlucci (30'st Maffini), Biagini, Bertoni, Guidi, Maccabruni, Amico (26'st Lazzarini), Falchini, Doveri, Di Paola. A disp.: Manfredi, Del Dotto, Minichino, Belluomini, Fantini, Fazzini, Pugliese. All.: Amoroso

BORGOSESIA: Galli, Saltarelli, Renolfi, Bartolini, Ferrando, Costa, Matera (32'st Cirigliano), Castelletto, Muzzi (42'st Canessa), Ravasi (45'st Tampellini), Ferrandino (23'st Pagliaro). A disp.: Martignoni, Iannacone, Tonoli, Barrella, Bernardo, Tampellini.

ARBITRO: Vailati di Crema (Della Monica e Accardo della Spezia)

RETI: 27'pt Guidi, 43'pt Ferrandino





___________

NM