Serie D, giornata d´oro per le versiliesi

Dilettanti -

Una giornata da incorniciare per le "cugine" di serie D Seravezza e Real Forte Querceta.

I verdazzurri corsari sul terreno della Caronnese superata per 2-1 coi gol di Frugoli e Grassi.

Real Forte Querceta fa la voce grossa in casa col Ghiviborgo superato per 2-1. A segno Doveri e Guidi su rigore.



CARONNESE-SERAVEZZA 1-2

CARONNESE: Porro, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp.: Beretta, Galletti, Meruzzi, Vernocchi, Silvestre, Perpepaj, Mariutti, Rocco, Porcino. All.: Gatti Roberto

SERAVEZZA: Mazzini, Maccabruni, Moussafi, Granaiola, Andrei, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi, Podesta. A disp.: Petroni, Valori, Nelli, Bongiorni, Lucaccini, Djibril, Fall, Nannipieri, Latini. All.: Vangioni Walter

RETI: Frugoli, Corno Rig., Grassi



REAL FORTE QUERCETA-GHIVIZZANO BM 2-1

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Giovannelli, Angelotti, Biagini, Bertoni, Guidi, Maccabruni, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disp.: Manfredi, Carlucci, Maffini, Credendino, Baldassari, Minichino, Amico, Belluomini, Fantini. All.: Amoroso Christian

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Signorini, Borgia, Dell Orfanello, Benedetti, Brusaca, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Nottoli, Marin. A disp.: Marino, Francescangeli, Solinas, Zadrima, Canali, Viti, Papi M., Broccoli, Aldrovandi. All.: Fanani Pacifico

RETI: Doveri, Lucatti Rig., Guidi Rig.