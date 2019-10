Seravezza, ottimo colpo di mercato

Dilettanti - Importante rinforzo di mercato per il Seravezza Pozzi che si è assicurato le prestazioni di Stefano Marinai regista/trequartista viareggino classe '93 la scorsa stagione in forza al Casale con cui ha totalizzato 23 presenze sfiorando l'accesso ai Play - Off. In passato, sempre in Serie D, ha vestito le maglie di Viareggio, Sestri Levante, Massese, Forcoli, Mezzolara e Sporting Recco con 153 presenze e 23 reti complessive. Marinai ha militato anche nei campionati nazionali di Beach Soccer. Il giocatore si allenava agli ordini di mister Vangioni da due/tre settimane e con tutta probabilità sarà già convocato per la sfida di domani contro gli spezzini della Fezzanese.

[fonte: calciospezzno]