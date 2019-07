San Marco, Da Pozzo va a Grosseto

Dilettanti -

Importante operazione in uscita per la San Marco Avenza. Il club di via Covetta infatti ha ceduto il talentuoso centrocampista Leonardo Da Pozzo al Grosseto che si appresta a disputare il campionato di serie D. Da Pozzo, classe 1998, è stato il grande protagonista quest'anno della cavalcata dei rossoblu avenzini fino al terzo posto del campionato di Eccellenza e andrà in Maremma a giocarsi le sua carte per poter scalare ulteriormente i gradini delle categorie calcistiche considerate le sue enormi qualità tecniche. Numerosi gli attestati di simpatia e congratulazioni sulla pagina Facebook della San Marco alla notizia del passaggio di Da Pozzo al Grosseto a testimonianza di come il giovane centrocampista abbia conquistato il cuore degli sportivi avenzini.



