Romagnano e Cerreto: è qui la festa!

Dilettanti - In attesa della pubblicazione sul comunicato ufficiale ecco il RIEPILOGO di tutte le vincenti dei CAMPIONATI DILETTANTISTICI che riguardano la TOSCANA:



SERIE D Girone A: Lucchese

SERIE D Girone E: Grosseto

ECCELLENZA Girone A: Pro Livorno Sorgenti (retrocessa Virtus Viareggio)

ECCELLENZA Girone B: Badesse Calcio (retrocessa Rignanese)

PROMOZIONE Girone A: River Pieve (coefficiente partite/punti)

PROMOZIONE Girone B: Chiantigiana e Firenze Ovest (pari merito)

PROMOZIONE Girone C: Certaldo

PRIMA CATEGORIA Girone A: Capezzano P.re

PRIMA CATEGORIA Girone B: Amici Miei

PRIMA CATEGORIA Girone C: Montelupo

PRIMA CATEGORIA Girone D: Saline

PRIMA CATEGORIA Girone E: Alberoro e Montagnano (pari merito)

PRIMA CATEGORIA Girone F: Albinia

SECONDA CATEGORIA Girone A: Romagnano

SECONDA CATEGORIA Girone B: Pescia

SECONDA CATEGORIA Girone C: Vagli

SECONDA CATEGORIA Girone D: Malmantile e Ponte a Cappiano (pari merito)

SECONDA CATEGORIA Girone E: Lajatico

SECONDA CATEGORIA Girone F: S.Vincenzo e Pomarance (pari merito)

SECONDA CATEGORIA Girone G: Fonteblanda

SECONDA CATEGORIA Girone H: Tavola Calcio

SECONDA CATEGORIA Girone I: Cerbaia

SECONDA CATEGORIA Girone L: Pergine

SECONDA CATEGORIA Girone M: S.Godenzo e Ludus 90 (pari merito)

SECONDA CATEGORIA Girone N: U.P. Poliziana



TERZA CATEGORIA Arezzo: Cavriglia (coefficiente partite/punti)

TERZA CATEGORIA Firenze Girone A: Tro.Ce.Do.

TERZA CATEGORIA Firenze Girone B: Monterappoli

TERZA CATEGORIA Grosseto: Roccastrada (coefficiente partite/punti)

TERZA CATEGORIA Livorno: New Rosignano Solvay

TERZA CATEGORIA Lucca Girone A: Spianate

TERZA CATEGORIA Lucca Girone B: New Team S.G.

TERZA CATEGORIA Massa Carrara: Cerreto (coefficiente partite/punti)

TERZA CATEGORIA Pisa: Pontasserchio

TERZA CATEGORIA Pistoia: Antares

TERZA CATEGORIA Prato: Vernio (coefficiente partite/punti)

TERZA CATEGORIA Siena: Luigi Meroni