Ripresa dilettanti: Sibilia: `Credo già a settembre`

Dilettanti - In attesa del consiglio federale FIGC, slittato dal 3 all'8 giugno, e della successiva e definitiva riunione della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale verrà deciso come finire i campionati 2019/2020, torna a parlare il Presidente della LND Cosimo Sibilia. Intervenuto a Zona D il presidente si è mostrato ottimista sulla ripresa dei campionati dilettanti e anche sul pubblico:



Ripresa campionati: "I tempi li detta il coronavirus, ma io spero sia il prima possibile, credo già a settembre".



Pubblico: "Faccio una constatazione: se si riaprono i teatri non vedo il motivo per cui in un impianto all’aperto in grado di accogliere migliaia di persone non possa accedere una percentuale adeguata di spettatori. E’ una soluzione sulla quale possiamo riflettere anche per quanto riguarda i dilettanti".



Stagione 20/21: "Di certo l'annata 2020-2021 inizierà il primo luglio, come è ormai tradizione, mentre quella dei professionisti partirà il primo settembre per consentire ai vari campionati di potere terminare il proprio cammino in estate, definendo i verdetti".



Settore Giovanile: " Bisognerà attendere il comunicato numero 1 (che normalmente viene pubblicato nei primissimi giorni di luglio) per capire quando partirà, ma il direttivo fa capo alla Figc e ovviamente ha piena autonomia" .



