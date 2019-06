Ricortola, una kermesse da Serie A

L'Asd Ricortola propone un fine settimana di grande calcio giovanile con la disputa del 7° Torneo Città di Massa – Memorial Luigina Morgillo che ospiterà sul campo di via delle Pinete alcuni club protagonisti nella massima serie

Dilettanti - Una kermesse da Serie A. L'Asd Ricortola propone un fine settimana di grande calcio giovanile con la disputa del 7° Torneo Città di Massa – Memorial Luigina Morgillo che ospiterà sul campo di via delle Pinete alcuni club protagonisti nella massima serie come la Lazio, detentrice del trofeo, la Roma e l'Empoli. Il quadro delle professioniste è completato da Livorno, Spezia, Pistoiese e Carrarese.



Dalla fase preliminare disputata in inverno hanno avuto accesso al tabellone finale le scuole calcio Elite di Capezzano Pianore e Tau Calcio e le formazioni di Viareggio National Young e Turano. Completa il quadro delle 12 partecipanti la squadra di casa del Ricortola.



Il Torneo Città di Massa rappresenta il fiore all'occhiello della programmazione neroverde ed è un motivo di lustro per tutto il comprensorio apuano. La formula prevede per il sabato la disputa di quattro triangolari con le prime due classificate di ogni girone che parteciperanno la domenica ai quarti di finali ed alle fasi successive mentre le terze classificate si incontreranno, sempre domenica, in un girone bronzo.



Sul campo in erba di Ricortola si inizia la mattina alle ore 9,30 col triangolare che include Carresese, Spezia e Capezzano. Dalle ore 11,15 sarà la volta di Tau, Empoli e Turano. Nel pomeriggio alle ore 16 triangolare con Roma, Livorno e Viareggio National Young; dalle ore 17,45 Lazio, Pistoiese e Ricortola. Domenica, come detto, girone bronzo per le eliminate e quarti di finali per le qualificate con gare a partire dalle ore 9,30 sino alle 12,30. Pomeriggio dedicato alle fasi finali dalle ore 15,30 in poi con finalissima prevista alle ore 18,40.