Dilettanti - Nella serata di venerdì 18 ottobre si è svolto l’importante incontro tra il Comitato Regionale Toscano e le società sportive della provincia di Massa Carrara presso la sala riunioni della sezione A.i.a. Carrara di Fossone. A far gli onori di casa il presidente FIGC provinciale Andrea Antonioli, con i collaboratori e dirigenti al completo, che ha voluto ringraziare come di consuetudine i molti dirigenti e addetti ai lavori presenti. C.r.t. composto dal presidente FIGC regionale Paolo Mangini, il vice presidente vicario Bruno Perniconi, il vice presidente Massimo Taiti i consiglieri regionali Giorgio Merlini e Fabrizio Magnani.



Dopo l’introduzione di Antonioli e del consigliere Fabrizio Magnani, ha preso parola il presidente Mangini il quale ha prima evidenziato l’importanza di questi incontri sul territorio che saranno svolte in tutte le delegazioni della Toscana nei mesi di Ottobre e Novembre. La relazione del presidente ha toccato temi di interesse generale e di livello nazionale, come la nuova disciplina che regola i premi preparazione, il contributo di solidarietà del 3% a favore delle società che hanno formato il giocatore e che va ad aggiungersi al premio di valorizzazione già disciplinato nelle norme della Federazione. Toccate anche le novità introdotte dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in particolare quella sulla possibilità di attenuare la responsabilità oggettiva della società. Mangini ha fornito le cifre del movimento calcistico della nostra regione, sottolineandone la salute, ed evidenziando, con grande soddisfazione, le numerose iscrizioni alla Terza Categoria, favorite anche dai consistenti contributi economici, introdotti dal Comitato per la seconda e terza iscrizione di nuove società. Contributi che dall'anno prossimo saranno ancora più consistenti. Dunque ha ribadito che nell'attuale contesto economico-sociale le nostre società hanno la necessità di avere, da parte del Comitato Regionale, una serie di supporti informativi e formativi, come lo sono stati i corsi per segretari, con più di 700 iscritti. Il Presidente ha poi ricordato come il Comitato abbia stipulato tutta una serie di convezioni a favore delle società come quella per il micro credito o come l'ultima, quella per l'efficienza energetica degli impianti sportivi. Per rendere più motivanti e stimolanti i campionati sono stati modificati i regolamenti, in particolare quelli delle categorie B. A tal proposito, da questa stagione sportiva, per rivitalizzare il campionato Allievi Provinciali sarà introdotta la Coppa Toscana per le vincenti il campionato e un torneo regionale per le 2', 3' e 4' classificate di ogni girone. Il presidente ha infine sottolineato il valore delle Rappresentative, i risultati positivi ottenuti a livello nazionale, anche dalle squadre di club come per esempio i giovanissimi del Tau calcio, vice campioni d'italia 2019.



Terminata la relazione sono stati i dirigenti delle società presenti del territorio a porre domande: in primis sulla grossa problematica sui campi sportivi di Massa e della Lunigiana. Poi sul regolamento della Coppa Toscana, sulla suddivisione delle squadre nei gironi, sugli allievi regionali e sulla suddivisione di squadre giovanili nei gironi provinciali, sulla possibilità di mettere un tetto ai tesseramenti, sulle seconde squadre nel settore giovanile. Mangini ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati posti, impegnandosi a trovare soluzioni condivise con le società.



Al termine del dibattito sono state premiate con la coppa Disciplina il Ricortola squadra Juniores (la quarta volta in cinque campionati), la San Marco Avenza per la vittoria campionato degli Allievi B 2003 e vittoria campionato e Coppa Disciplina dei Giovanissimi A, la Pontremolese per Coppa Disciplina Allievi A e per la vittoria del campionato di Promozione.