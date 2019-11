Real Forte Querceta ko in casa

Dilettanti -

Un Real Forte Querceta decisamente non brillante come in altre occasioni cede sul terreno di casa del "Necchi Balloni" al Fossano che si impone col punteggio di due a zero con una rete per tempo.



Adesso per i versiliesi una settimana di intense sedute di allenamento in vista del big match contro il Prato.



Il tabellino della gara di domenica





REAL FORTE QUERCETA - FOSSANO 0-2



REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti (Musacci dal 67’), Biagini , Tognarelli, Guidi, Maccabruni (Fazzini dall’80’), Belluomini (Maffini dal 67’), Falchini (Molinaro dal 38’), Doveri, Di Paola. A disp.: Manfredi, Giovanelli, Amico, Credendino, Fantini. All.: Florio.



FOSSANO CALCIO: Merlano, Campana, Boloca, Scotto, Giraudo (D’Ippolito dal 67’), Cristini, Galvagno, Romani , Giraudo, Coviello, Borgesio (Brondino dall’80’). A disp.: Bosia, Massucco, Sangare, Bertoglio, Mitta, Zeni. All.: Viassi.



ARBITRO: : Molinaro (Lamezia Terme). Ass. Salvi (Padova), Storgato (Castelfranco Veneto).



RETI: Campana (12’), Romani (90’+1’).



AMMONITI: Bertoni, Angelotti, Biagini, Tognarelli.