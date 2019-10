Real Forte Querceta, ko di rigore

Dilettanti -

In serie D è un periodo amaro per il Real Forte Querceta che subisce il secondo ko stagionale consecutivo. Questa volta in casa al "Buon Riposo" contro la Sanremese che passa per uno a zero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Spinosa. Il Real gioca una partita di carattere, a viso aperto producendo almeno quattro occasioni da rete ma ancora una volta, come successo una settimana fa resta a mani vuote.



Il tabellino



REAL FORTE QUERCETA 0-1 SANREMESE



REAL FORTE QUERCETA: De Carlo (46’ Manfredi), Giovanelli, Maffini, Biagini, Tognarelli (76’ Angelotti), Guidi, Maccabruni (86’ Fazzini), Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disposizione: Minichino, Baldassari, Fantini, Amico, Belluomini, Carlucci. All. Gianni Florio (Christian Amoroso squalificato in tribuna)



SANREMESE: Caruso, Bregliano, Demontis, Spinosa (87’ Fenati), Scarella (54’ Pellicanò), Taddei, Gagliardini (57’ Manes), Colombi, Scalzi (75’ Vitiello), Likaxhiu, Gerace. A disposizione: Morelli, Maggi, Bellanca, Martini. All. Nicola Ascoli



ARBITRO: Gemelli di Messina. Ass. Mastrosimone di Rimini e Ravaioli di Forlì



RETE: 82’ Spinosa (rig)



