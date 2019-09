Prima e Seconda, resoconto di Coppa Toscana

Dilettanti - Il mercoledi di Coppa, terza giornata del primo turno con gare da dentro o fuori, ha premiato in Prima Categoria il Serricciolo di mister Bertacchini che con il classico risultato all’inglese liquida la pratica Molazzana. Con il successo sui lucchesi i “galletti” scavalcano i Diavoli Neri e accedono al secondo turno. I sigilli del match dell’Arcinaso portano la firma di Shqypi, dopo le prime battute, e Lisi nel finale. Nel Girone B del Don Bosco Fossone. va allo Sporting Pietrasanta il primo derby della Stagione contro i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi, i due gol sono di Tosi Francesco. quasi alla mezzora. e Moschetti. allo scadere. Il team di mister Gabriele Mazzei incontrerà nel secondo turno i lunigianesi del Serricciolo.



In Seconda Categoria si registrano le ottime prestazioni delle due lunigianesi Filattierese e Atletico Podenzana che si aggiudicano i loro derby. I gialloverdi di mister Alessandro Maurelli calano un poker di gol al Barbarasco con quattro giocatori diversi. Apre le marcature del derby della “Selva” Bellini prima della prima mezzora di gioco, passata l’altra mezzora raddoppia Bellacci, nel finale arrotondano il risultato i subentrati Chakir e Mosti, nel secondo turno la formazione del bomber Mori & soci incontreranno l’Atletico Podenzana. Per quanto riguarda secondo girone, convincente successo dell’Atletico Podenzana sui cugini del Monzone: il club di mister Yuri Angeli, nonostante l’inferiorità numerica, batte nettamente con una prova caparbia i granata di mister Rossano Brizzi, al primo stop della stagione. Dopo un primo tempo senza emozioni, apre le segnature Bianchi, seguito dai due centri in pochi minuti di Gnoffo e Moscatelli, per gli ospiti la rete della “bandiera” è di Arcangeli nel finale.



Nel terzo raggruppamento si incontravano le due capoliste del campionato Attuoni Avenza e Romagnano: il match del Paolo Deste” è terminato senza vincitori, l’1-1 premia la squadra di mister Paolo Alberti. in virtù del successo ottenuto contro l’Atletico Carrara. Vantaggio della team di Augusto Secchiari con Brugioni che di testa anticipa il portiere, il Romagnano pareggia con Del Sarto che di piatto infila Tovani sulla sua sinistra. Gli avenzini escono dalla competizione a testa alta, mostrando ancora una volta che l’approccio alla stagione è positiva e senza dubbio di buon auspicio per il percorso nel torneo appena iniziato.



Infine si guadagna il passaggio del turno il Ricortola di mister Alessandro Fini, nei minuti finali il neo entrato Stocchi realizza il gol che vale la vittoria e passaggio del turno. I neroverdi nel proseguio della coppa se la vedranno contro la Fortis Camaiore. Le due squadre domenica prossima, destino del calendario si reincontreranno per la terza giornata di campionato, sempre in casa del Lido di Camaiore di mister Fabrizio Monga.

Il secondo turno della competizione per le due categorie è fissato per mercoledi 23 ottobre in gara unica (in caso di pareggio accede al turno successivo la squadra che gioca in trasferta).



I TABELLINI



Prima Categoria



Serricciolo-Molazzana 2-0

Serricciolo: Gavellotti, Perini, Lisi, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri, Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Calvo, Malatesta, Bertolini, Casciari, Mazzone, Venuti,Cantoni) All. Bertacchini

Molazzana: Ferrari, Tortelli,Tognocchi, Bertoncini Matteo, Bresciani, Barsotti, Giannotti,Togneri,Tamagnimi, Bertoncini Mattia (Guidi, Sarti,Tomei, Secci, Abrami, Angelini, Micchi) All. Compagnone

Arbitro: Boli di Livorno

Marcatori: 15’ Shqypi, 73. Lisi

Classifica: Serricciolo 4, Diavoli Neri 3, Molazzana 0



Sp.Pietrasanta-Atl.Forte dei Marmi 2-0

Sp.Pietrasanta: Pardini, Poletti, Moriconi, Puccetti(81’ Barsotti), Dati(81’ Saccardi), Ceragioli, Szabo, Moschetti, Crovi,Tosi, Mancini(69’ Ambrosi) (Apolloni, Bacci, Oprita,Tancredi,Costa) All. Mazzei

Atletico Forte: Iacopi, Lupoli, Coppedè(70’ Gabrielli), Lossi, Schintu, Latini, Tonacci(85’ Colasanto), Fargnoli, Salini,Tedeschi, Da Prato(57’ Bascherini) (Pellegrini, Pagni A.,Benedetti, D’angina, Antonucci, Garbati) All. Galleni

Arbitro: Giusti di Livorno

Marcatori: 72’ Tosi, 89’ Moschetti

Note: Espulso al 81’ Tedeschi

Classifica: Sp.Pietrasanta 6, Atletico Forte dei Marmi 1, Don Bosco Fossone 1



Seconda categoria:



Filattierese-Barbarasco 4-0

Filattierese: Zannoni, Bernieri G., Martinelli, Pagani, Filippi, Reburati, Bellacci, Amadei, Mori, Petazzoni, Bellini (Sordi, Moscatelli, Vegnuti, Chakir, Cerutti, Lass, Pezzoni, Mosti) All. Maurelli

Barbarasco: Cavalier Doro, Maloni, Cipollini,Trippa, Ruggeri, Bondi, Egei, Gerali Paolo, Magnanini, Borzonasca, Polloni (Casciari, Lunini, Greali Manuel, Carlotti, Ture, Saccomani, Gabrielli) All. Giorgi

Arbitro: Patane di Carrara

Marcatori: 24’ Bellini, 77’ Bellacci,79’ Chakir, 88’ Mosti

Classifica: Filattierese 6, Monti 3, Barbarasco 0



Atletico Podenzana-Monzone 3-1

Atl.Podenzana: Magnani, Bondi(31’ Lombardi) Pigerini, Centofanti(78’ Chelotti), Bertipagani, Bonini, Lopez, Mnanassero(67’ Scarpa), Bianchi, Gnoffo, Ariani (Manzato, Pantera, Moscatelli, Guadagnucci, Chiappucci) All. Angeli

Monzone: Grippino, Biagini, Marchiò, Mastorci, Ciuffani, Attuoni, Arcangeli Paolo,Petrocchi, Mastrini, Cecconi, Borghetti (Cupini, Francini, Grandetti, Presta, Fregosi, Ottolini, Battaglia, Costa, Marchionna)All. Brizzi

Arbitro: Lazzareschi di Lucca

Marcatori: 49’ Bianchi, 65’ Gnoffo, 67’ Moscatelli, 84’ Arcangeli

Note. Al 29’ Espulso Lopez per proteste

Classifica: Atletico Podenzana 4, Monzone 3, Fivizzanese 1



Attuoni Avenza-Romagnano 1-1

Attuoni: Tovani, Corsi, Menconi, Borghetti, Pappagallo, Musetti(65’Bertolucci), Brugioni, Agnesini, Bonelli(46’ Da pozzo), Maccarone(57’ Pollina), Ussi (Baldelli, Pierami) All. Secchiari

Romagnano: Grossi, Di Benedetti, Bertoneri, Dell’Amico, Bevilacqua (Nardini), Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto,Costa(Mosti),Giulianelli(a disp. Franchi, Bordigoni, Lazzeri, Sparavelli)All. Alberti

Arbitro : Castorina di Lucca

Marcatori : 3’ Brugioni, 37’ Del Sarto

Classifica: Romagnano 4, Attuoni Avenza 1, Atletico Carrara 1



Lido di Camaiore-Ricortola 0-1

Lido di Camaiore: Pieraccini, Lombardi, Chiarini, Baldi Galleni, Angeli, Biagini, Cipollini, Lazzareschi, Palazzolo, Lucarini, Pacini (Gustapaglia, Lucchesi,Signorini, Picchi, Dal Pino, Gallone, Da Prato) All. Momga

Ricortola: Murgese, Gallone, Vnni, Scarci, Ascenzi, Angeloni, Pucci(80’ Manucci), Sacchetti(72’ Brizzi), Bianchi(77’ Antonuccio), Barotti(60’ Stocchi), Spallanzani Giacomo(46’ Russo) (Ambrosini, Spallanzani Luca, Casali, Pedrinzani) All. Fini

Arbitro: Sarli di Pisa

Marcatori: 85’ Stocchi

Note: al 40’ st. espulso Palazzolo del Lido per doppio giallo

Classifica: Ricortola 6, Lido di Camaiore 3, Sporting Fort