Prima e Seconda, le gare di coppa

Dilettanti - Questo pomeriggio dalle ore 15.30 tornano in campo le formazioni di Prima e Seconda Categoria per il secondo turno del triangolare di Coppa Toscana. Per la Prima Categoria turno di riposo per il Serricciolo, mentre il Don Bosco Fossone di Tavarini andrà a far visita allo Sporting Forte Dei Marmi (ore 20.30). In Seconda due strapaesane in lunigiana, tra Barbarasco e Monti, per il Girone A, e tra Podenzana e Fivizzanese per il Gruppo B. A valle, tutto da seguire il derby tra Romagnano e Atletico Carrara che si giocherà nel sintetico del "Duilio Boni" di Fossone (ore 15.30).



PRIMA CATEGORIA



Molazzana-Diavoli Neri Gorfigliano

RIPOSA: Serricciolo

Prima gara: Diavoli Neri - Serricciolo 0-0



Forte dei Marmi 2015-Don Bosco Fossone

RIPOSA: Sporting Pietrasanta

Prima gara: Don Bosco Fossone - Sporting Pietrasanta 0-3



SECONDA CATEGORIA



Barbarasco-Monti

RIPOSA: Filattierese

Prima gara: Monti-Filattierese 0-1



Atletico Podenzana-Fivizzanese

RIPOSA: Monzone

Prima Gara: Monzone-Fivizzanese 2-1



Romagnano-Atletico Carrara

RIPOSA: Attuoni Avenza

Prima Gara: Atletico Carrara-Attuoni Avenza 0-0



Sp. Forte dei Marmi-Lido di Camaiore

RIPOSA: Ricortola

Prima Gara: Ricortola-Sp. Forte Dei Marmi 2-0