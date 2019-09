Prima e Seconda, la prima di campionato

Dilettanti - PRIMA CATEGORIA



I “galletti” di mister Paolo Bertacchini hanno esordito dove lo scorso anno avevano terminato la loro trionfale stagione, sul campo dell’Intercomunale Monsummano. Viste le numerose defezioni, il team lunigianese è sceso allo “Srulli” con l’obiettivo di uscire con un risultato positivo, e così è stato. Da segnalare due positivi esordi, il giovane portiere ex Carrarese e Lavagnese Alessio Gavellotti e l’esperto bomber Leonardo Cantoni. Altro pareggio per la seconda nostra rappresentante, il Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini. Anche in questo match tra le proprie mura la giovane formazione carrarina non và oltre lo zero a zero. Il ritardato inizio del confronto del “Duilio Boni”, per improvviso infortunio dell’arbitro, non ha influito sul rendimento della formazione locale che inizia il campionato con il suo primo punto in classifica generale. Nel girone spiccano le vittorie esterne della neopromossa Pietrasanta in casa del Candeglia, del Marginone in quel di Corsanico e dei Diavoli Neri di Gorfigliano con il minimo scarto a Bozzano contro la Torrelaghese. L’unico successo interno è del Capezzano Pianore che rimanda battuto un coriaceo Meridiem Larciano. Infine nessuna rete nella sfida di Via Versilia tra i locali dell’Atletico di mister Enrico Galleni contro i pisani dell’Orentano.



SECONDA CATEGORIA



Sei squadre si sono aggiudicate i primi tre punti del campionato di Seconda Categoria. Iniziamo con la vittoria della Polisportiva Attuoni di mister Augusto Secchiari che presentava cinque nuovi arrivi, Tovani, Agnesini, Tognozzi, Perugi e ultimo l’attaccante Davide Bonelli. La matricola avenzina mette al sicuro il risultato con l’esperto bomber Esposito imitato dal fantasista Da Pozzo, per poi soffrire nel finale dopo essere rimasta in dieci per il rosso a Borgehetti. Tutto sommato più che positivo l’approccio alla nuova categoria. Torna con i tre punti in tasca l’altra compagine di Carrara, L’Atletico (foto) di mister Michele Dati che espugna il “Don Bosco” di Monti (unica vittoria esterna della giornata) con una prestazione di rilievo. Neroazzurri che vanno avanti di due (Antoniotti, Ricciardi) e sfiorano più volte il 3-0. I dragoni nel finale con il gol dell’onnipresente Salku riaprono il match che nel finale diventa nervoso, espulso De angeli per i locali e Bertanelli per gli ospiti. Spiccano le rotonde vittorie dell’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli contro i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi e quella dei lucchesi della Fortis contro la new entry Barbarasco di Dario Giorgi, in quest’ultimo amaro match ben tre espulsi, due per i lunigianesi e uno per i lucchesi di mister Palmerini. Sconfitte di misura sono quelle che hanno rimediato le “cugine” Fivizzanese e Filattierese fuori casa: i “medicei” lasciano l’intera posta al Romagnano sul campo neutro della ”Fossa”, a pochi minuti dal termine decide il match-winner Damiano Domenici. Stesso risultato per la Filattierese di mister Alessandro Maurelli: al “Basalari” in casa dei bianconeri del Viareggio86, i gialloverdi crollano per una sfortunata deviazione del bomber lunigianese Mori. Match condizionato sin dalle prime battute della gara per la doppia espulsione, la prima di Surace seguita ad inizio ripresa da Riccardo Bernieri. Infine registriamo due pareggi: il primo il più atteso in casa del Monzone di mister Rossano Brizzi contro la sua ex squadra Ricortola; il secondo quello con gol tra il Lido di Camaiore e ai cugini dello Sporting Bozzano Massarosa.