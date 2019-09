Prima e Seconda, in campo per la Coppa

Dilettanti - A partire da domenica questo pomeriggio si torna in campo per i tre punti. Ai nastri di partenza ben nove squadre del nostro comprensorio, due in Prima categoria e sette della Seconda Categoria.



In prima partecipano i lunigianesi del Serricciolo e i carrarini del Don Bosco Fossone. Gli azzurri di mister Paolo Bertacchini sono stati inseriti nel primo raggruppamento con i Diavoli Neri del Gorfigliano e la neo promossa compagine lucchese del Molazzana. Il primo turno vede i lunigianesi del bomber Leonardo Cantoni ospiti dei Diavoli Neri. Nel secondo girone troviamo il Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini in compagnia della neo promossa Sporting Pietrasanta e l’Atletico Forte dei Marmi, la prima sfida di questo interessante triangolare (inizio ore 20,30) vede i giallorossoblu ospitare al “Duilio Boni” il neo promosso team versiliese di mister Gabriele Mazzei.



In Seconda Categoria spiccano i derby lunigianesi. Nel primo gruppo delicata strapaesana al “Don Bosco” tra il Monti di mister Luigi Della Zoppa e i cugini della Filattierese del neo allenatore Alessandro Maurelli, mentre la new entry Barbarasco osserverà il riposo. Il secondo gruppo (Monzone, Fivizzanese e Atletico Podenzana) inizierà con il derby del “Giannetti” tra i granata del neo tecnico Rossano Brizzi e i medicei del nuovo allenatore “Condor” Marco Mencatelli, mentre l’accreditata squadra del “panigaccio” del confermato mister Yuri Angeli attenderà l’esito del match in riva al Lucido. Nel terzo girone risultano accoppiate l’Atletico Carrara di mister Michele Dati (foto), la neo promossa Attuoni di Augusto Secchiari e l'accreditata Romagnano calcio di Paolo Alberti, che osserverà il turno di riposo. Si parte con il derby in programma alla “Fossa dei Leoni” tra i neroazzurri e gli avenzini del presidentissimo Carlo Attuoni. L’ultima rappresentante del Girone A della seconda categoria è il Ricortola, inserito nel quinto gruppo con le due versiliesi la new entry Sporting Forte dei Marmi e Lido di Camaiore. La prima gara del girone è tra i neroverdi del nuovo allenatore Alessandro Fini e i neroazzurri del Forte dei Marmi di mister Marco Picchi.



La seconda giornata del primo turno è fissata a domenica 8 settembre, mentre la terza ed ultima giornata verrà disputata mercoledi 25 settembre 2019.



Programma gare e arbitri di domenica 1° settembre 2019



Prima Categoria



Diavoli Neri-Serricciolo (“Gorfigliano, ore 15,30, Gabriele Bascherini di Lucca)

Don Bosco Fossone-Sporting Pietrasanta (“Duilio Boni”, ore 20,30 Luigi Maranchelli di Pisa)



Seconda Categoria (Inizio ore 15,30)



Monti-Filattierese (“Don Bosco”, Francesco Bianco di Carrara)

Monzone-Fivizzanese (“Giannetti” Alessio Agostini di Lucca)

Atl.Carrara-Attuoni Avenza (“Fossa” ,Vincenzo Smecca di Carrara)

Ricortola-Sporting Forte dei Marmi (“Ricortola,Rony R.Mbouna Temfack di Pisa)