Prima e Seconda categoria, primi verdetti di Coppa

Dilettanti - La seconda giornata del primo turno di Coppa Toscana ha già emesso severi verdetti. In prima categoria nel raggruppamento del Serricciolo, c'è stata la vittoria esterna dei Diavoli Neri di Gorfigliano che passano momentaneamente in testa al girone con quattro punti, in virtù del pareggio interno con i lunigianesi di mister Paolo Bertacchini. Nella terza e ultima giornata del triangolare i “galletti” ospiteranno all’Arcinaso i lucchesi del Molazzana, con una eventuale vittoria di due reti sarà assicurato il passaggio al turno successivo, quindi per i giallo-blu tutto è ancora aperto.



Nel secondo gruppo il Don Bosco Fossone, nonostante la buona prestazione in Versilia contro l’Atletico Forte dei Marmi, ritorna a casa con un pareggio (1-1) e deve abbandonare dopo le due gare a calendario la manifestazione, con un grande rammarico, quello di aver fallito a pochi minuti dal termine un calcio di rigore che poteva regalare una clamorosa vittoria. Nell'occasione la prodezza del portiere versiliese Silvio Barsanti (nel campionato scorso aveva neutralizzato un penalty in casa dei carrarini alla seconda giornata) da al team di mister Enrico Galleni la possibilità di “giocarsi” il passaggio del turno in casa dello Sporting Pietrasanta nel primo derby della stagione.



In seconda categoria il Barbarasco di mister Dario Giorgi cede ai cugini del Monti, rimettendo in corsa i dragoni di Luigi Della Zoppa. Nell’ultimo match a Filattiera ai gialloverdi basta un pareggio per consolidare il primato e successivo passaggio al secondo turno. Nel secondo girone il pareggio interno della Fivizzanese (1-1) contro l’Atletico Podenzana ha decretato l’eliminazione dei medicei, per quanto concerne il passaggio del turno c’è da attendere il derby al “Panigaccio” tra i locali di mister Yuri Angeli e i granata del Monzone, un derby bis come “rivincita” del recente memorial dedicato a Rollando Rocchi, sia il Monzone di mister Rossano Brizzi che l’Atletico Podenzana hanno entrambi la possibilità di passare il turno. Nel terzo girone dopo con il successo maturato nel finale, il Romagnano ha eliminato l'Atlecico Carrara, ferma con un solo punto in classifica. Anche in questo raggruppamento sarà determinante la sfida del “Deste” tra gli avenzini dell’Attuoni e il team del tecnico Paolo Alberti. Nel girone 5 si registra la larga vittoria del Lido di Camaiore in casa dello Sporting Forte dei Marmi (1-3), il Ricortola di Alessandro Fini dovrà andare in versilia per giocarsi la qualificazione. L'appuntamento per la terza giornata del primo turno è fissato per mercoledi 25 settembre.



Classifiche generali dei sei gironi:



Prima Categoria :



Girone 1: Diavoli Neri 4, Serricciolo 1, Molazzana 0

Girone 2: Sporting Pietrasanta 3, Atl.Forte dei Marmi 1, Don Bosco Fossone 1



Seconda Categoria:



Girone 1: Filattierese 3, Monti 3, Barbarasco 0

Girone 2: Monzone 3, Atletico Podenzana 1, Fivizzanese 1

Girone 3: Romagnano 3, Attuoni Avenza 1, Atletico Carrara 1

Girone 5: Lido di Camaiore 3, Ricortola3, Sporting Forte dei Marmi 0