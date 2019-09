Prima e Seconda, al via la seconda giornata

Dilettanti - PRIMA CATEGORIA



Domenica 22 settembre per il Serricciolo, dopo il buon pareggio a Monsummano Terme, arriva l’esordio casalingo. Gli odierni ospiti del team di mister Paolo Bertacchini sono i gialloviola della Torrelaghese, sconfitti alla prima giornata tra le mura amiche dai Diavoli Neri. I “galletti” vogliono onorare il turno casalingo, il tecnico può contare sul recupero di alcune pedine chiave dell’organico. In quanto ai versiliesi, una trasferta con qualche rischio con un solo obiettivo, non tornare a casa senza punti.



Prima gara in esterna della stagione per i "carrarini" del Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini. Dopo i due confortanti pareggi consecutivi, coppa compresa, e in virtù però di buone prestazioni, la giovane formazione giallorossoblu, ricordiamo con l’80% formata da fuori quota, è attesa dal confronto al comunale di Molazzana. I granata neopromossi all’esordio stagionale sono stati sconfitti con il minimo scarto in casa dell’Academy Porcari.



Gare e arbitri di domenica 22/9/2019 (ore 15,30)



Serricciolo-Torrelaghese (Arcinaso,Paride Frasca di Pisa)

Molazzana-Don Bosco Fossone (“Comunale”, Lorenzo Ragusa di Livorno)



SECONDA CATEGORIA



E’ tempo di strapaesane e il secondo turno del campionato ne presenta due, al “Centro Allende” di Barbarasco e al Comunale di Fivizzano. In casa dei granata di mister Dario Giorgi, a quota zero dopo la secca sconfitta rimediata a Camaiore nell’esordio stagionale, scende il Monzone, ridisegnato dal nuovo mister Rossano Brizzi, che alla prima di campionato ha impattato contro il Ricortoola. Formazione, quella della Valle del Lucido, già abbastanza rodata per il campionato. Per i locali una breve riflessione dopo lo stop con la Fortis, si attende un pronto riscatto per Ruggeri e compagni.



Il secondo derby è in programma al comunale di Fivizzano tra i "medicei" del nuovo mister Marco Mencatelli e i dragoni del Monti, entrambe le due “cugine” sono uscite con zero punti dopo la prima giornata e intendono “rifarsi”, sfruttando la storica strapaesana. Partita molto sentita dalle tifoserie e, come è sempre stato, aperta a tutti i risultati.



Test delicato è quello che attende la Filattierese alla “Selva” contro i versiliesi del Lido di Camaiore, il club di mister Fabrizio Monga gode di tutti i pronostici alla vigilia del campionato visti i “grossi” colpi di mercato. Per i gialloverdi è doveroso porre rimedio riscattando la “caduta” di Viareggio, esordire davanti ai propri numerosi supporters locali con una vittoria per iniziare il cammino con delle certezze. La squadrà è consapevole delle proprie potenzialità, bomber “sogno” Roberto Mori carica i compagni alla sfida contro il temibile Lido.



Anche per i nero azzurri di Carrara arriva l’esordio in casa contro il Viareggio 86, alla “Fossa” si affrontano i due club vittoriosi nella prima giornata di campionato, quindi i presupposti per vedere un buon match ci sono tutti. Infine due insidiose trasferte per Atletico Podenzana e l’Attuoni: la squadra del “panigaccio” di mister Yuri Angeli scende a San Macario in Piano, intenta a mantenere la testa della classifica, anche se siamo solo alla seconda giornata; gli avenzini di mister Augusto Secchiari, dopo aver bagnato l’esordio nel torneo con una prova convincente, scende in via delle Pinete per il “derby” con il Ricortola di mister Fini (foto). Il tecnico dei neroverdi dovrebbe recuperare elementi assenti nelle precedenti partite , per affrontare l’inedito “derby” con tutte le carte in regola per fare bene.



Programma gare, arbitri di domenica 22/9/2019 (ore 15,30)



Atl.Carrara-Sp.Viareggio (“Fossa”, Carlo Celardo di Pontedera)

Barbarasco-Monzone (“Allende”, Francesco Castorina di Lucca)

Filattierese-Lido di Camaiore (“Selva”, Nicolo Carnio di Pisa)

Fivizzanese-Mont Comunale, Giovanni Macca di Pisa)

Ricortola-Attuoni (Ricortola, Alessio Fatticcioni di Carrara)

San Macario-Atl.Podenzana (Comunale, Rony R.M. Temfack di Pisa)

Sp. Bozzano-Fortis Camaiore (“Rontani”, Nicola Lazzareschi di Lucca)

Sp.Forte dei Marmi-Romagnano (“Aliboni”, Nicholas Silvestri di Livorno)