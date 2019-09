Prima e Seconda, al via il mercoledì di Coppa

Dilettanti - Ritorna il mercoledi di Coppa Toscana dove tra Prima Categoria e Seconda sono in lizza sei squadre del nostro comprensorio. In prima ha ancora diverse chance di passare il turno il Serricciolo di mister Paolo Bertacchini, in virtù del pareggio esterno in casa dei Diavoli Neri di Gorfigliano. All’Arcinaso ospita i lucchesi del Molazzana, in caso di successo i "galletti" scavalcherebbero i garfagnini nel girone per accedere al secondo turno, in caso contrario passerebbero i Diavoli di mister Fontanini. Nel secondo girone dopo l’eliminazione del Don Bosco Fossone (sconfitta interna con lo Sporting Pietrasanta e pareggio esterno in versilia con il Forte dei Marmi) per i carrarini di mister Alessandro Tavarini non rimane altro che far da spettatore all’atteso derby tutto versiliese tra i pietrasantini di Ciro Capuano e l’Atletico Forte dei Marmi, sfida al comunale XIX settembre. Per i biancocelesti di mister Gabriele Mazzei basterebbe anche un pari per assicurarsi il passaggio del turno.



In Seconda Categoria nei quattro gironi ci sono ben quattro compagini che con la vittoria hanno la possibilità di qualificarsi. Nel primo raggruppamento ennesimo derby lunigianese, in casa dei gialloverdi di Filattiera (foto) arriva il Barbarasco, fermo a zero punti dopo la sconfitta interna ad opera del Monti. Al club di mister Alessandro Maurelli basta un pareggio per salire in vetta al girone, sorpassando i cugini del Monti a quota tre. Il derby si giocherà allo stadio Lunezia di Pontremoli (inizio ore 20,30). Nel secondo girone l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli affronta al “Panigaccio” i granata del Monzone, ai granata di mister Rossano Brizzi basta un pareggio per passare. Nel terzo girone sarà decisiva la partita al “Paolo Deste” di via Covetta tra la Polisportiva Attuoni e Romagnano calcio, per gli avenzini di mister Augusto Secchiari è d’obbligo la vittoria se vogliono continuare l’avventura nella prestigiosa manifestazione. Le due squadre con due vittorie su due sono al comando appaiate nel girone di seconda categoria, stanno attraversano un buon momento e la terza giornata di qualificazione si preannuncia assai interessante, il pareggio premierebbe la formazione di mister Paolo Alberti. Infine nel quinto girone, per i neroverdi del Ricortola del neo tecnico Alessandro Fini delicata trasferta in Versilia in in casa del Lido di Camaiore. Le due squadre hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti, quindi sarà determinante e decisivo lo scontro diretto del Benelli.



Classifiche aggiornate dei quattro gironi



1°: Filattierese 3, Monti 3, Barbarasco 0

2°: Monzone 3, Atl.Podenzana 1, Fivizzanese 1

3°: Romagnano calcio 3, Attuoni Avenza 1, Atletico Carrara 1

5°: Lido di Camaiore 3, Ricortola 3, Sporting Forte dei Marmi 0



Programma gare, arbitri di mercoledi 25 settembre:



Prima categoria:

Serricciolo-Molazzana (Stadio Quartieri Aulla, ore 20,15, Edoardo Bo di Livorno)

Sp. Pietrasanta-Atl.Forte dei Marmi (Stadio XIX settembre, ore 20, 30, Gabriele Giusti di Livorno)

Seconda categoria

Filattierese-Barbarasco (“Lunezia,Pontremoli, 20,30, Alessio Patanè di Carrara)

Atl.Podenzana-Monzone (“Panigaccio, Nicola Lazzareschi di Lucca)

Attuoni Avenza-Romagnano(“P.Deste”, ore 20,30, Francesco Castorina di Lucca)

Lido di Camaiore-Ricortola(“Benelli”, ore 20,30, Simone Sarli di Pisa)