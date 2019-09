Presentata la stagione sportiva dalla FIGC di Massa Carrara

Dilettanti - Nella sala polivalente del centro sportivo “Duilio Boni” di Fossone si è tenuta la riunione delle società partecipanti ai campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Allievi B Under 16, Giovanissimi under 15 e Giovanissimi B under 14. Presenti i vertici della delegazione Porvinciale di Massa Carrara presieduta da Andrea Antonioli che ha fatto gli onori di casa, ringraziando la Società Don Bosco Fossone per la gentile concessione della struttura e tutti gli addetti ai lavori delle numerose società presenti, dalla lunigiana fino al litorale versiliese e della limitrofa provincia di Lucca.



Parole di benvenuto di rinnovato “in bocca al lupo” per la stagione che è alle porte, con le consuete raccomandazioni. Tutto, o quasi, è filato liscio a riguardo del rapporto società/giocatori e arbitri nella scorsa stagione. Dal componente L.n.d. Daniele Volpi sono state illustrate tutte le varie operazioni telematiche, dal tesseramento, anche per gli allenatori, alle richieste per lo spostamento delle gare compresi i recuperi, infine qualche delucidazione per la nuova normativa relativa ai premi di preparazione.



Presentate le quindici squadre che parteciperanno al campionato di terza categoria delle quali 12 della provincia di Massa Carrara: Mulazzo(sceso dalla seconda), Zeri, Villafranchese (nuova), Fosdinovo, Palleronese, Rangers Soliera(nuova), Cerreto(sceso dalla seconda), San Vitale Candia, Spartak Apuane, Tirrenia 1973-Marina, Montignoso F.c. 2019(nuova), Academy Massa Montignoso, Azzurra, Montagna Seravezzina e Versilia.



Come per il torneo di terza presentato anche nel campionato Juniores provinciale, girone dispari (15) con la larga rappresentanza delle “lucchesi” dove sono iscritte ben 10 club: Pontremolese, Serricciolo, Unione Montignoso, Ricortola, Romagnano calcio, Atlletico Viareggio, Camaiore calcio, Corsanico, Croce Verde Viareggio, Lido di Camaiore, Ponte a Moriano, Sporting Massarosa, Sporting Pietrasanta 1919, Versilia Calcio e Virtus Viareggi.



I due campionati inizieranno il 28 settembre c.m. e termineranno il 3 maggio 2020. Come è accaduto lo scorso campionato di terza categoria verranno disputati gli anticipi(il venerdi ) e posticipi (il lunedi) in automatico senza il consenso dell’altra squadra.



Per quanto riguarda il campionato giovanile Allievi B Under 16 inizierà il 13 ottobre. Diramato infine il tabellone della 23° edizione della Coppa Provinciale "X° Memorial Marco Orlandi", riservata alle società di terza categoria. Quattro gironi composti da tre squadre in base alla logistica territoriale.



Gruppo A : Mulazzo, Vallizeri e Villafranchese.

Gruppo B: Fosdinovo, Palleronese e Rangers Soliera.

Gruppo C: Cerreto, San Vitale Candia e Spartak Apuane.

Gruppo D Tirrenia-Marina, Montignoso 2019 e Academy Massa Montignoso.



Si inizia sabato 21 settembre per la prima giornata del primo turno, nelle due restante giornate dei triangolari si giocherà il mercoledi 2 e 16 ottobre. A breve verranno pubblicati i calendari sia di Terza categoria che quello della Juniores.