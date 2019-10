Per il Seravezza una domenica da dimenticare

Dilettanti -

Lavagnese-Seravezza 3-1

LAVAGNESE: Nassano, Oneto, Di Vittorio, Avellino, Bagnato, Bacigalupo, Perasso, Basso, Righetti, Bonaventura, Oneto. A disp.: Migliorati, Casagrande, Mannucci, La Monica, Romanego, Biancato, D Orsi, Alluci, Bellucci. All.: Nucera Giovanni

SERAVEZZA: Mazzini, Maccabruni, Moussafi, Granaiola, Andrei, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi, Podesta. A disp.: Petroni, Fall, Nelli, Djibril, Lucaccini, Nannipieri, Latini, Bongiorni, Del Frate. All.: Vangioni Walter

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce

RETI: 15' Oneto, 37' Avellino, 70' Alluci, 82' Granaiola (r)



Una domenica da dimenticare per il Seravezza che esce battuta per tre a uno dal "Riboli"di Lavagna. Vesiliesi che subiscono lo svantaggio al quarto d'ora con un gol di Oneto. Il raddoppio ligure poco dopo la mezzora con Avellino. Nella ripresa Alluci firma il tris poco prima della rete della bandiera ospite su calcio di rigore trasformato da Granaiola.

Domenica prossima il Seravezza cercherà il ricatto in casa al "Buon Riposo" contro la capolista Fezzanese.