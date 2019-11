Per il Seravezza match di Coppa Italia

Dilettanti - Archiviata l’ultima giornata di campionato, in Serie D è già tempo di scendere in campo per gli Ottavi di Coppa Italia.

Sono sette le sfide in programma domani mercoledi 13 novembre.



Il Seravezza scenderà sul terreno di San Donato Tavarnelle.



Folgore Caratese-Seregno (ore 14.30)

San Donato Tavarnelle-Seravezza (14.30)

Inveruno-Sanremese (15)

Tolentino-Mezzolara (15.30)

Savoia-Città di Fasano (16)

Torres-Pineto (20.30)

Foggia-Acireale (20.30).

Posticipata al 20 novembre Union Feltre-Campodarsego (ore 20).



Previsti i calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il prossimo turno si giocherà mercoledì 4 dicembre.