Dilettanti - Dopo due settimane di votazioni tramite le quali sono stati decretati dai nostri lettori i migliori giocatori di ognuna delle quattordici squadre della provincia di Massa Carrara, siamo arrivati al giorno della verità.



Con oggi si vota per la seconda delle due finalissime del grande concorso Pallone d'oro Dilettanti, quarantotto ore per votare il migliore di PRIMA E SECONDA CETEGORIA.



Negli undici sondaggi di qualificazione che hanno deciso i migliori delle rispettive compagini delle due categorie, il più votato è stato il difensore della Filattierese Luca Manfredi, con lo strepitoso punteggio di 1431 voti, seguito da Ussi dell'Attuoni con 789 voti e Lisi del Serricciolo con 592 preferenze. A scendere poi Alberti (Fivizzanese) con 413, Bertipagani (Podenzana) con 387, Pezzanera (Atletico Carrara) con 276, Franchi (Romagnano) 207, Petrocchi (Monzone) con 180, Antonelli (Don Bosco Fossone) con 177, Murgese (Ricortola) con 48 e De Angeli (Monti) con 26.



Ma nell'ultimo e decisivo sondaggio si azzera tutto e ognuno degli undici finalisti ha le stesse probabilità di portare a casa Trofeo e Buono da 40€ per prodotti Joma offerto dal negozio di articoli sportivi Di.Pi Sport di Via Zini 24 a Marina di Massa.



Adesso votiamo!