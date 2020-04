Pallone d´oro Dilettanti, ecco i vincitori

- Un sondaggio durato ben 19 giorni che ha raggiunto la straordinaria cifra di 31.591 voti. Numeri importantissimi se si considera il bacino della provincia di Massa Carrara, il che dimostra ancora una volta quanto il calcio sia seguito con entusiasmo e partecipazione, nonostante il preoccupante periodo che ha cambiato le abitudini di tutti noi. Siamo dunque arrivati all'epilogo del supersondaggio, l'ennesima straordinaria iniziativa diche in collaborazione con il negozio di articoli sportivipremierà i due calciatori più votati dei dilettanti con unPassando ai fatti, tra il 18 e il 21 aprile ci sono state le due votazioni finali per la categoriae per la macro categoria di. Partendo dal campionato più prestigioso ha vinto a gran sorpresa il portiere classe 1999 della San Marco Avenza, promettente under che quast'anno ha avuto poco spazio come riserva del top player Lagomarsini, ma che probabilmente è visto molto bene dal popolo avenzino, tanto che è stato votato benvolte. Secondo, distanziato di soli 178 voti, il gran favoritodella Pontremolese (3400 voti) che nelle qualificazioni non aveva avuto rivali. Terzo con 323 preferenzedella Massese, i cui voti rispecchiano la delusione dei tifosi biaconeri per la stagione opaca della blasonata squadra.In Prima/Seconda categoria, al termine di una straordinaria "bagarre" allunga nel finale la punta esterna del Monzoneche con l'incredibile score divoti batte il secondo classificato Alberti, attaccante della Fivizzanese (2380 voti), e il dominatore delle qualificazioni Luca Manfredi, difensore della Filattierese (1820 voti).della San Marco Avenza edel Monzone sono dunque i due vincitori della prima edizione del supersondaggio. Non appena il decreto ministeriale permetterà la riapertura, potranno presentarsi nel negozio di articoli sportiviper consegnare ilda spendere all'interno.