Ordine Commercialisti, importante vittoria a Parma

A segno Ginesi e Saravini. Micheloni: "Tre punti che ci avvicinano notevolmente alla qualificazione agli ottavi"

Dilettanti - Importantissima vittoria dell'Ordine Provinciale di Massa Carrara che, nella quarta giornata del Campionato Nazionale di categoria, ha battuto per 2-0 in trasferta la squadra di Parma.



Grande prova della nostra rappresentativa nella partita disputata mercoledi 20 febbraio sul campo esterno di Collecchio, con reti del bomber Mattia Ginesi su rigore e rete del 2-0 dell'inossidabile Saravini.



Questo il commento del Presidente Fabio Micheloni: "Partita che non potevamo sbagliare dopo il passo falso casalingo di due settimane fa sempre contro Parma e la squadra, seppure in formazione rimaneggiata, non ha fallito l'appuntamento. Vittoria meritata, anche alla luce delle numerose palle gol non realizzate, che ci permette di avvicinarci notevolmente alla qualificazione agli ottavi".



Prossima partita il 6 Marzo in casa contro la rappresentativa di Milano, scontro al vertice per il primo posto nel girone.

Questi i " commercialisti calciatori" apuani che compongono la rosa: Basteri, Saravini, Cittadini, Ginesi Luca, Ginesi Mattia, Micheloni, Musetti Gianluca, Musetti F., Pasquini, Pelliccia, Ciancianaini, Benedini, Ricci, Cencetti G., Cencetti N., Braconi, Angeloni, Curadi, Rossi, Foresti, Musetti Giacomo, Covelli, Muto, Colombini, Fiocchi, Profili, Bondielli, Mazzei, Boiardi , Cima, Dughetti.



L'A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l'Ordine Provinciale per il supporto e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli Stefano e DMarble Srl e GRIMA di Griotti A. e la Lavanderia Wuestens Srl.