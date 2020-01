Ordine Commercialisti, grande vittoria a Bergamo

Dilettanti - E' ripartita alla grande l'avventura della rappresentativa di Massa Carrara nel Campionato Nazionale Dottori Commercialisti, che come ogni anno ci accompagna nelle stagioni invernali e primaverili. Dopo il primo pareggio casalingo contro il Milano, Pelliccia e compagni, nella seconda giornata del girone eliminatorio giocata il 29 gennaio, si sono imposti per 3-1 sul campo di Bergamo. Mattatore dell'incontro Giacomo Musetti con una doppietta e rete del definitivo 3-1 del bomber Mattia Ginesi. La nostra rappresentativa è stata inserita nel Girone NORD insieme alle squadre degli Ordini di Milano, Parma e Bergamo.



Di seguito il commento del Presidente Fabio Micheloni: "I nostri ragazzi hanno disputato un'ottima partita, con grande spirito di sacrificio e hanno espresso un grande gioco di squadra, devo complimentarmi con tutti . Adesso siamo primi a 4 punti in due partite a pari merito con Milano. Ora testa alla prossima trasferta di Parma, del 05 fbbraio, per consolidare il primato!".



Questi i "commercialisti calciatori" apuani che compongono la rosa: Basteri, Saravini, Cittadini, Ginesi Luca, Ginesi Mattia, Micheloni, Musetti Gianluca, Musetti F., Pasquini, Pelliccia, Ciancianaini, Benedini, Cencetti G., Cencetti N., Braconi, Angeloni, Curadi, Rossi, Foresti, Musetti Giacomo, Covelli, Muto, Colombini, Profili, Mazzei, Cima,

Dughetti, Castagna, Anzilotti, Molendi.



L'A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l'Ordine Provinciale per il supporto e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli, Stefano e DMarble Design Srl, Lavanderia Wuestens Srl, Progetto Software Srl.