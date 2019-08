Nuova società, nasce l´Atletico Riviera Massa

Dilettanti - Si chiama Atletico Riviera Massa ed è la nuova proposta del calcio giovanile sul nostro litorale. Un sodalizio fresco di nascita e che ha intenzione di proporsi come realtà dinamica ed al passo coi tempi, in grado di venire ancor incontro all'esigenze dei giovani atleti. Lo farà con un padrino d'eccezione come Roberto Mussi, indimenticato ex giocatore di serie A e della Nazionale che rappresenta uno dei patrimoni calcistici del nostro territorio. L'Atletico Riviera Massa ha optato per un percorso graduale affacciandosi sul panorama provinciale prima con le categorie più giovani, ovvero coi Primi Calci (annate 2011 e 2012) e i Piccoli Amici (annate 2013, 2014 e 2015).



Il presidente Alfredo Maggiani, fuoriuscito dal Ricortola per fondare il nuovo sodalizio, spiega:



“C'era voglia di un cambiamento, di una nuova sfida. Per questo assieme ad altri amici come Massimiliano Giannetti ed Alessandro Brizzi abbiamo scelto di staccarci ed offrire una nuova proposta calcistica, mirata soltanto sul giovanile, aprendola verso l'esterno ad eventuali nuovi ingressi. L'Atletico Riviera Massa guarda a orizzonti più ampi ed ha al suo interno tanta carica positiva”.



Oltre al presidente Maggiani, il sodalizio potrà contare sul direttore sportivo Daniele Tazzini. Per quanto riguarda i tecnici le squadre Primi Calci saranno guidate dall'allenatore Uefa B Davide Scarci (2011) e da Daniele Ceccarelli (2012) mentre Riccardo Taurino (2013) ed il decano Silvio Riccardi (2014-2015) si occuperanno dei più piccoli. Sarà messo a disposizione dei bambini un leaureato in scienze motorie che seguirà la parte coordinativa. I colori sociali scelti dall'Atletico Riviera Massa sono il giallonero.



“Diciamo che le prime celle dell'alveare – chiude Maggiani – sono state costruite ma aspettatevi fra poco un vero e proprio sciame di vespe!”.



Le iscrizioni della scuola calcio sono ufficialmente partite e si raccolgono ogni giorno al campo sportivo di Ricortola dalle ore 17,30 alle 20 (tel. 347-9128371).