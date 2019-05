Montignoso, mercoledì 22 inaugurazione del nuovo stadio

Dilettanti - Siamo finalmente arrivati al "varo" del nuovissimo centro sportivo "Del Freo" di Montignoso. Un impianto all'avanguardia con un campo a 11, uno a 7 e uno a 5, tutti in erba sintetica di ultima generazione, la cui messa in opera e gestione è nelle mani della ASD TM Academy.



Grande attesa in paese per l'inaugurazione di mercoledì 22 maggio, una festa presentata dall'organizzatore dello storico Torneo Delle Frazioni Simone Paolini, con tanto di sbandieratori, taglio del nastro e partita delle vecchie glorie. L'evento inizierà alle ore 20.00 e al termine delle attività sarà offerto un buffet a tutti i presenti (ingresso gratuito).



Per quanto riguarda la prima gara ufficiale si andrà al 30 di maggio, serata del fischio d'inizio del sopracitato Torneo delle Frazioni con il big match Capanne-Cevaiolo, le stesse squadre della bellissima finale di due anni fa.