Inaugurato nella serata di mercoledì 22 maggio il nuovo centro sportivo in erba sintetica di ultima generazione

Dilettanti - Un folto pubblico ha partecipato mercoledì 22 maggio alla serata inaugurale del nuovo campo sportivo in erba sintetica di ultima generazione "Angelo Del Freo" di Montignoso. Presumibilmente si sono contate almeno 600 persone, con tutti i bimbi della scuola calcio sia dell'Academy Massa Montignoso che del Turano Calcio, presenti con i rispettivi allenatori. La serata ha avuto come speaker d'eccezione Simone Paolini, organizzatore del Torneo delle Frazioni.



Si sono aperte le danze con gli sbandieratori del "Palio di Micci" di Querceta, poi con tutti gli atleti delle scuole calcio, allenatori e autorità in mezzo al campo, si è proceduto al taglio del nastro ad opera del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Dopodiché hanno preso parola i vari ospiti, a cominciare da una vecchia gloria, nonché amministratore del Comune di Montignoso Alfio Poggi che, molto emozionato, ha ricordato le vecchie glorie non più presenti, a cominciare proprio Angelo Del Freo, a cui è intitolato il campo delle "Renella".



A seguire ha parlato il sindaco, seguito dall'assessore allo sport Cristiano Orsi, dall'ex sindaco Narciso Buffoni, dal delegato provinciale e presidente della Figc di Massa Carrara Andrea Antonioli e dal direttore generale dell'Academy Massa Montignoso Umberto Mannella.



Presente alla manifestazione anche l'ex azzurro e vice della Nazionale maggiore "Chicco" Alberigo Evani che ha ringraziato per l'invito e si dimostrato entusiasta per questa nuova struttura che va aggiungersi in provincia alle altri già presenti, aumentandone la qualità.



Al temine dei vari e importanti ringraziamenti, si è passati ad una partita con le "Vecchie Glorie montignosine" che di fatto ha "battezzato" il campo a 11. Finita la divertente gara, tutti i presenti si sono salutati con un piccolo buffet offerto dalla amministrazione.



Veramente un centro sportivo di Eccellenza, destinato a diventare uno dei punti di riferimento del calcio dell'alta Toscana, frutto del duro lavoro svolto dalla ASD Academy Massa Montignoso del presidente Emanuele Orazio Corfù, che da poche settimane si è fusa con il Turano Calcio nella nuova società che prenderà il nome di TM Academy (Academy Turano Montignoso).